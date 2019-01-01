GUS (GUS) Tokenomika
Gus token ($GUS), launched in 2024, stands out in the meme token space with its first-of-its-kind integration with the Bitcoin network via Stacks, emphasizing security and innovation. Boasting a $750,000 market cap and over 2,000 holders, its growth is fueled by a vibrant community and a dedicated development team, promising a future of continued expansion and technological advancements
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti GUS (GUS) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų GUS tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek GUS tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate GUS tokenomiką, galite peržiūrėti GUS tokeno kainą realiuoju laiku!
