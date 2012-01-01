Gecky (GECKY) Tokenomika

Gecky (GECKY) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieGecky (GECKY), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Gecky (GECKY) Informacija

Gecky is a community-led Meme coin originating from an anthropomorphic Gecko character based on the comic book «The Night Riders» by acclaimed artist and illustrator Matt Furie, published in 2012. Gecky makes another appearance in Furie's book «Mindviscosity» later that same year.

Over the time, Gecky has evolved into his own unique character and is now developing an Evergreen Meme platform and also supporting Drivers Development program with own “Gecky” Formula 4 cars doing laps across major racing circuits.

Oficiali svetainė:
https://www.gecky.meme/

Gecky (GECKY) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Gecky (GECKY) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 35.43K
$ 35.43K$ 35.43K
Bendra pasiūla:
$ 69.42M
$ 69.42M$ 69.42M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 69.42M
$ 69.42M$ 69.42M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 35.43K
$ 35.43K$ 35.43K
Visų laikų rekordas:
$ 0.01823489
$ 0.01823489$ 0.01823489
Visų laikų minimumas:
$ 0
$ 0$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0.0005104
$ 0.0005104$ 0.0005104

Gecky (GECKY) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Gecky (GECKY) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų GECKY tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek GECKY tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate GECKY tokenomiką, galite peržiūrėti GECKY tokeno kainą realiuoju laiku!

GECKY kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda GECKY? Mūsų GECKY kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Kodėl verta rinktis MEXC?

MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.

Daugiau nei 4,000 prekybos porų spot ir ateities sandorių rinkose
Greičiausi tokenų sąrašai tarp CEX
Likvidumas Nr. 1 visoje pramonės šakoje
Mažiausi mokesčiai ir klientų aptarnavimas visą parą
100%+ tokenų rezervo skaidrumas naudotojų lėšoms
Itin žemos įėjimo kliūtys: pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT
mc_how_why_title
Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.