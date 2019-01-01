Flute (FLUT) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieFlute (FLUT), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Flute (FLUT) Informacija

FLUTE is a new ERC-20 token that aims to revolutionize the music industry by providing a decentralized platform for musicians and music lovers.

Problem Statement

The music industry has always been plagued by issues such as copyright infringement, lack of transparency in royalty distribution, and centralized control by large corporations. Musicians and artists often struggle to earn a fair income from their work, while music lovers are faced with limited options and high costs for accessing and enjoying their favorite tunes.

Solution

FLUTE token aims to solve these problems by creating a decentralized music ecosystem where artists and musicians can share their work and receive fair compensation, while music lovers can enjoy high-quality content at a lower cost.

Oficiali svetainė:
https://www.flut.cloud
Baltoji knyga:
https://medium.com/@team_83271/manifesto-9de8fa7439d0

Flute (FLUT) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Flute (FLUT) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 922.43K
Bendra pasiūla:
$ 10.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 7.69B
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 1.20M
Visų laikų rekordas:
$ 0
Visų laikų minimumas:
$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0.00011992
Flute (FLUT) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Flute (FLUT) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų FLUT tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek FLUT tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate FLUT tokenomiką, galite peržiūrėti FLUT tokeno kainą realiuoju laiku!

FLUT kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda FLUT? Mūsų FLUT kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.