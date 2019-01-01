Fentanyl Dragon (FENTANYL) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieFentanyl Dragon (FENTANYL), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Fentanyl Dragon (FENTANYL) Informacija

Fentanyl Dragon $FENTANYL a token created on Solana chain to change the crypto world.

The Fentanyl Dragon has taken over America. He owns your debt, vaccines, and is sending drugs into your streets… now he comes to take on Sol with $FENTANYL

To ensure maximum safety, the $FENTANYL contract has been renounced and the initial liquidity has been burned.

In conclusion, Fentanyl Dragon is a community-based meme coin project that combines humor, engagement, and social responsibility. With its focus on community-driven initiatives and support for charitable causes, Fentanyl Dragon aims to create a fun and positive environment for its members while acknowledging the speculative nature of meme coins.

Oficiali svetainė:
https://fentanyl.today/

Fentanyl Dragon (FENTANYL) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Fentanyl Dragon (FENTANYL) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Fentanyl Dragon (FENTANYL) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Fentanyl Dragon (FENTANYL) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų FENTANYL tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek FENTANYL tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate FENTANYL tokenomiką, galite peržiūrėti FENTANYL tokeno kainą realiuoju laiku!

FENTANYL kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda FENTANYL? Mūsų FENTANYL kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.