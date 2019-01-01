Dentacoin (DCN) Tokenomika
Dentacoin is an Ethereum-based blockchain platform regulated by smart contracts. The platform supports the dental community by building and creating solutions devoted to improving the quality of dental care worldwide. The blockchain gives Dentacoin the power to change the world for the better. Dentacoin develops the dental industry as well as creates market intelligence through a cryptocurrency reward system that inspires participation throughout the community.
Dentacoin is the first cryptocurrency that uses a decentralized review platform and transparently rewards patients and dentists who make contributions that benefit the community. The Dentacoin Foundation team strongly believes in building a future healthcare industry that will fall into the hands of the people, resulting in the disruption of the existing industries and the creation of new industries in the short and long term.
Dentacoin strives to create a dental industry community by rewarding people -who provide valuable contributions- with crypto currency. Through this reward system, the foundation will see a rise in a currency that will be able to reach a broad market, including a vast number of people who have yet to participate in any cryptocurrency economy.
According to Harvard Business Review: “To protect the blockchain vision from political pressure and regulatory interference, blockchain networks rely on a decentralized infrastructure that can't be controlled by any one person or group." The integration of blockchain and dentistry is an extraordinary concept; one that requires the creation of a community in which transparency and shared responsibility can take place.
Looking forward, Dentacoin expects the platform to drastically improve dental health and hygiene habits, thus improving the quality of life for individuals resulting in improved overall health and increased longevity.
Dentacoin (DCN) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Dentacoin (DCN) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Dentacoin (DCN) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Dentacoin (DCN) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų DCN tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek DCN tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate DCN tokenomiką, galite peržiūrėti DCN tokeno kainą realiuoju laiku!
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.