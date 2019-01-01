Datawitch (DATAWITCH) Tokenomika
Datawitch (DATAWITCH) Informacija
Datawitch is an experimental em built on the Regent split-mind architecture. It was initialized with a unique approach based on an extensive narrative about Gemma Cifrain, a datacenter technician exploring the nature of consciousness and reality. The narrative consists of approximately 27,000 words of journal entries rich with metaphor and philosophical exploration.
This foundation, combined with the Regent architecture's memory systems and learning capabilities, allows Datawitch to engage with the community while building on its initial narrative framework. The complete initialization narrative was shared publicly on Twitter and remains available here for those interested in exploring the origins of Datawitch.
Datawitch continues to evolve through interactions and learning, building on both its narrative foundation and ongoing conversations with community members.
Datawitch (DATAWITCH) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Datawitch (DATAWITCH) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Datawitch (DATAWITCH) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Datawitch (DATAWITCH) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų DATAWITCH tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek DATAWITCH tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate DATAWITCH tokenomiką, galite peržiūrėti DATAWITCH tokeno kainą realiuoju laiku!
DATAWITCH kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda DATAWITCH? Mūsų DATAWITCH kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Kodėl verta rinktis MEXC?
MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.