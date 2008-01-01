CSI888 (CSI) Tokenomika
$CSI: 888 traders stormed the Shanghai Exchange, slapped lucky 8s together, and declared it the future of finance.
In the most chaotic financial move of the century, 888 traders rushed the Shanghai Stock Exchange, slapped a bunch of eights together, and declared it the future of global finance. Why 888? Because in Chinese culture, the number 8 is a symbol of prosperity and good fortune.
Riding the wave of the latest stimulus package—which has sent the Chinese markets soaring to their biggest gains since 2008—the CSI888 is now the poster child of a financial system that’s decided to embrace a little madness. Forget traditional analysis. Investors are riding high, fueled by a mixture of caffeine, blind optimism, and the belief that somehow, in all of this chaos, they’ll strike a A5 waygu. Analysts are scrambling to make sense of it, while the rest of the world watches in confusion. But hey, when the market's this hot, who has time for reality checks? Strap in, because at this point, the only thing more unpredictable than the CSI888 is whether or not anyone even knows what’s happening.
Tokenomics LP Burned, CA revoked No tax
CSI888 (CSI) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius CSI888 (CSI) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
CSI888 (CSI) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti CSI888 (CSI) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų CSI tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek CSI tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate CSI tokenomiką, galite peržiūrėti CSI tokeno kainą realiuoju laiku!
CSI kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda CSI? Mūsų CSI kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.