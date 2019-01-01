CryptoUnity (CUT) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieCryptoUnity (CUT), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
CryptoUnity (CUT) Informacija

CryptoUnity is a platform where beginners buy crypto, cold-store it, and learn as they go.

CryptoUnity is a beginner-focused crypto platform where education and security go hand in hand. The educational exchange is easy to use and lets users learn on the go, while they explore the platform and all its features needed on the journey.

With the slogan “Start simple, Stay secure”, CryptoUnity also emphasizes safety as a top priority, setting new standards in the industry. Not only is CryptoUnity the first to implement a cold wallet to a centralized exchange, giving the user important ownership over his keys (and his coins), but it is also pioneering in the usage of an external custodian to look over the user's funds.

By separating them from those of the company, CryptoUnity is providing an additional layer, not only of security but also user certainty.

Oficiali svetainė:
https://cryptounity.org
Baltoji knyga:
https://docsend.com/view/s/49n8q3ief7tnwgyc

CryptoUnity (CUT) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius CryptoUnity (CUT) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 105.90K
Bendra pasiūla:
$ 988.83M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 318.29M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 328.98K
Visų laikų rekordas:
$ 0.01388805
Visų laikų minimumas:
$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0.00033276
CryptoUnity (CUT) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti CryptoUnity (CUT) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų CUT tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek CUT tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate CUT tokenomiką, galite peržiūrėti CUT tokeno kainą realiuoju laiku!

CUT kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda CUT? Mūsų CUT kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.