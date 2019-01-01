Cryfi (CRYFI) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieCryfi (CRYFI), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Cryfi (CRYFI) Informacija

What is Cryfi? Cryfi is a Telegram Mini App where verified traders and bots can share trading signals directly in Telegram (Look for CryfiBot on tg ). Users can follow them, interact with signals, and execute trades — all in one place.

What makes it different?

  • Proof-of-Signal: All trades are verifiable on-chain, giving traders transparent, tamper-proof track records.
  • Monetization: Signal Providers can charge per signal or run paid channels, with Cryfi handling payments, community tools, and more.
  • Learning Layer: Traders can unlock on-chain trading courses from verified pros using $CRYFI.
  • Community Features: From performance-based refunds to private trader brawls and DAO mentorship, we’re building the first social layer for verified trading.

Oficiali svetainė:
https://cryfi.app/
Baltoji knyga:
https://cryfi.gitbook.io/cryfi

Cryfi (CRYFI) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Cryfi (CRYFI) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 55.77K
Bendra pasiūla:
$ 999.90M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 999.90M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 55.77K
Visų laikų rekordas:
$ 0
Visų laikų minimumas:
$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0
Cryfi (CRYFI) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Cryfi (CRYFI) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų CRYFI tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek CRYFI tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate CRYFI tokenomiką, galite peržiūrėti CRYFI tokeno kainą realiuoju laiku!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.