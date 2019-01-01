Contango (TANGO) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieContango (TANGO), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Contango (TANGO) Informacija

What is Contango?

Contango lets you loop anything on-chain.

You can:

Create leveraged positions similar to perps, but with low funding.

Lever up on the yield of liquid staking and restaking assets, such as stETH or eETH.

Lever up on the fixed yield of Pendle's PTs.

Create delta neutral plays to farm funding rates.

Arbitrage rate differentials on stablecoins.

Farm rewards, airdrops, and points with leverage.

And much more! See all its use cases.

The architecture behind Contango makes it the ultimate looping layer in defi.

Regardless of whether you use the Advanced or the Simplified interface, all positions are built by automating a looping strategy, using spot and money markets.

Likewise, regardless of the type of user you are - trader, looper, farmer - you'll always find a use case to trade on Contango.

Oficiali svetainė:
https://contango.xyz/

Contango (TANGO) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Contango (TANGO) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 6.79M
$ 6.79M$ 6.79M
Bendra pasiūla:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 249.29M
$ 249.29M$ 249.29M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 27.22M
$ 27.22M$ 27.22M
Visų laikų rekordas:
$ 0.118219
$ 0.118219$ 0.118219
Visų laikų minimumas:
$ 0.01243402
$ 0.01243402$ 0.01243402
Dabartinė kaina:
$ 0.02720867
$ 0.02720867$ 0.02720867

Contango (TANGO) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Contango (TANGO) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų TANGO tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek TANGO tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate TANGO tokenomiką, galite peržiūrėti TANGO tokeno kainą realiuoju laiku!

TANGO kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda TANGO? Mūsų TANGO kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.