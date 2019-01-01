Conan Meme (CONAN) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieConan Meme (CONAN), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Conan Meme (CONAN) Informacija

Conan Token ($CONAN) is a crypto asset inspired by the legendary strength and determination of Conan, the Belgian Malinois who was a loyal companion to Trump.

Embodying resilience, loyalty, and leadership, $CONAN is designed to lead the pack in the digital asset space. Join the movement and unleash the power of the ultimate crypto guardian. The token is in memory of Conan, a true hero.

Join the Conan Community. This is History in the Making!

Conan Memes celebrate the spirit of courage, strength, and fun, bringing people together through the symbol “$CONAN” and its iconic artwork. These memes are meant for enjoyment and engagement, not for investment or financial purposes. GetConanMemes.com is not connected to any political cause, campaign, or governmental entity.

Oficiali svetainė:
https://getconanmemes.com/

Conan Meme (CONAN) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Conan Meme (CONAN) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 818.95K
Bendra pasiūla:
$ 306.40M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 306.40M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 818.95K
Visų laikų rekordas:
$ 0.02065246
Visų laikų minimumas:
$ 0.00240067
Dabartinė kaina:
$ 0.00267277
Conan Meme (CONAN) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Conan Meme (CONAN) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų CONAN tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek CONAN tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate CONAN tokenomiką, galite peržiūrėti CONAN tokeno kainą realiuoju laiku!

CONAN kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda CONAN? Mūsų CONAN kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.