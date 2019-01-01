Coinzix Token (ZIX) Tokenomika
Coinzix Token (ZIX) Informacija
COINZIX is a centralized exchange, launched in 2021, with headquarters in Romania, that says its mission is to “make crypto simple, safe and reliable for everyone, from beginners to experts”'. The ecosystem was built on four key pillars - payment services for fiat and crypto, crypto trading services, crypto-economic services, and community services.
The COINZIX project was born during the pandemic years, in an EU country that has a big technological and resource potential, with the goal to “smoothen the transition from FIAT to CRYPTO” and increase the DeFi literacy.
While launching the CEX platform, COINZIX also implemented a network of crypto ATMs in all the major cities in Romania, that continues to grow across Europe.
Their ZIX native utility token was designed to fuel the technical development of their ecosystem, which would include staking, listing services, crypto ATM maturity, and point-of-sale locations.
Some of the key security features COINZIX has integrated are secure software development cycles, Multi-Factor Authentication for all sensitive operations, withdrawal protection, live customer support in Romanian and English, and Four Eyes Principle for high-value transactions. All smart contracts and blockchain assets are line-by-line audited and validated by COINZIX’s industry leader partner.
COINZIX is used not only by crypto traders but also by new crypto projects as their Launchpad.
ZIX is COINZIX’s decentralized utility token, aimed to power COINZIX’s ecosystem, and specially designed to offer access to specific services available on the COINZIX platform. The ZIX token allows COINZIX stakeholders like customers, users, coaches, business owners, and partners to use it on each product, and to interact within the ecosystem. The functionalities of the ZIX Token will be adapted or extended, depending on the evolution of their platform.
Coinzix Token (ZIX) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Coinzix Token (ZIX) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Coinzix Token (ZIX) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Coinzix Token (ZIX) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų ZIX tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek ZIX tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate ZIX tokenomiką, galite peržiūrėti ZIX tokeno kainą realiuoju laiku!
ZIX kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda ZIX? Mūsų ZIX kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.