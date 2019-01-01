Coinbread (BREAD) Tokenomika
Coinbread (BREAD) Informacija
Coinbread lets you collect your slice of $BTC and turns passive holding into active on-chain ownership. By pairing the loaf with cbBTC rewards on Base, every trade drips real Bitcoin directly to your wallet. No staking hoops, no hidden team bags, just soft-crust fun with hard-money upside. Add deep launch liquidity, a treasury secured by multi-sig, and zero team tokens, and you get a protocol built to rise, feed its community over time, and showcase how open finance should taste.
Coinbread (BREAD) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Coinbread (BREAD) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Coinbread (BREAD) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Coinbread (BREAD) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų BREAD tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek BREAD tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate BREAD tokenomiką, galite peržiūrėti BREAD tokeno kainą realiuoju laiku!
