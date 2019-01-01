Chuck (CHUCK) Tokenomika

Chuck (CHUCK) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieChuck (CHUCK), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Chuck (CHUCK) Informacija

Born from a deep admiration for iconic internet humor, this token transcends its meme origins. It lies at the heart of a vibrant, fun-loving community with a noble mission: to bring attention to animal welfare. Whether you are here to share a laugh, spread love for our furry friends, or explore the world of Web3, you're welcomed with open paws.

Oficiali svetainė:
https://chuckonbase.io
Baltoji knyga:
https://chuckonbase.io/whitepaper/

Chuck (CHUCK) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Chuck (CHUCK) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 1.11M
$ 1.11M$ 1.11M
Bendra pasiūla:
$ 965.00M
$ 965.00M$ 965.00M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 895.93M
$ 895.93M$ 895.93M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 1.20M
$ 1.20M$ 1.20M
Visų laikų rekordas:
$ 0.03322613
$ 0.03322613$ 0.03322613
Visų laikų minimumas:
$ 0
$ 0$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0.00123781
$ 0.00123781$ 0.00123781

Chuck (CHUCK) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Chuck (CHUCK) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų CHUCK tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek CHUCK tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate CHUCK tokenomiką, galite peržiūrėti CHUCK tokeno kainą realiuoju laiku!

CHUCK kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda CHUCK? Mūsų CHUCK kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.