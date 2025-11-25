Choctopus (CHOCTOPUS) Tokenomika
Choctopus is an SPL Token on the Solana blockchain and has a total supply of 1 billion tokens. It is currently listed on Raydium DEX and 30% of total token supply is vested (locked) in a smart contract until November 25th, 2025. After the initial vesting period is reached, 10% of the vested token supply (30 million tokens), will be released every quarter until the vesting supply pool is depleted on February 25th, 2028. Choctopus was founded by a group of close friends who's goal is to provide eccentric memes and future utilities such as NFT's and Staking rewards for its holders. Other avenues of the tokens growth and utility will be decided on by future votes held by its holders.
Choctopus (CHOCTOPUS) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Choctopus (CHOCTOPUS) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Choctopus (CHOCTOPUS) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Choctopus (CHOCTOPUS) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų CHOCTOPUS tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek CHOCTOPUS tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate CHOCTOPUS tokenomiką, galite peržiūrėti CHOCTOPUS tokeno kainą realiuoju laiku!
