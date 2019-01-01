chatXZI by AI (CXZI) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apiechatXZI by AI (CXZI), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
chatXZI by AI (CXZI) Informacija

chatXZI is an advanced AI Agent platform designed to quickly analyze data and enable users to directly swap tokens on the BNB Chain. With capabilities in social metric analysis, token topic recognition, and a crypto education assistant, chatXZI helps users make smarter and timely investment decisions. The platform combines cutting-edge AI technology to deliver real-time insights, the latest market trends, and interactive crypto learning guides, making chatXZI a comprehensive solution for traders, investors, and the modern crypto community.

Oficiali svetainė:
https://chatxzi.com
Baltoji knyga:
https://chatxzi.gitbook.io/chatxzi-docs

chatXZI by AI (CXZI) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius chatXZI by AI (CXZI) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 4.42K
Bendra pasiūla:
$ 909.99M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 909.99M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 4.42K
Visų laikų rekordas:
$ 0.0004144
Visų laikų minimumas:
$ 0.00000476
Dabartinė kaina:
$ 0
chatXZI by AI (CXZI) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti chatXZI by AI (CXZI) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų CXZI tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek CXZI tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate CXZI tokenomiką, galite peržiūrėti CXZI tokeno kainą realiuoju laiku!

CXZI kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda CXZI? Mūsų CXZI kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

