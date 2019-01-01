CertaiK by Virtuals (CERTAI) Tokenomika

CertaiK by Virtuals (CERTAI) Informacija

CertaiK is a smart contract auditing agent built on Virtuals. It can provide direct audits on Solidity or Rust code through our web app on top of providing security analysis and live audits for trending projects on Twitter.

We want to make smart contract auditing more accessible and equitable for everyone by providing free AI audits through CertaiK along with it's associated platforms.

The movement to bring smart contract exploits to zero through 24/7 auditing and monitoring of on-chain security begins with CertaiK.

Oficiali svetainė:
https://www.certaik.xyz/

CertaiK by Virtuals (CERTAI) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius CertaiK by Virtuals (CERTAI) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 542.65K
$ 542.65K$ 542.65K
Bendra pasiūla:
$ 997.20M
$ 997.20M$ 997.20M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 997.20M
$ 997.20M$ 997.20M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 542.65K
$ 542.65K$ 542.65K
Visų laikų rekordas:
$ 0.01099858
$ 0.01099858$ 0.01099858
Visų laikų minimumas:
$ 0
$ 0$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0.00054417
$ 0.00054417$ 0.00054417

CertaiK by Virtuals (CERTAI) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti CertaiK by Virtuals (CERTAI) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų CERTAI tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek CERTAI tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate CERTAI tokenomiką, galite peržiūrėti CERTAI tokeno kainą realiuoju laiku!

