buidl (BUIDL) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apiebuidl (BUIDL), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
buidl (BUIDL) Informacija

dev.fun is a platform that lets anyone turn an idea into a live app instantly, tied to any pump.fun token. dev.fun makes app creation with AI as easy posting on X, with no coding required.

buidlDAO ($buidl) is the operating DAO for dev.fun & the main way to get liquid exposure to its ecosystem. buidl fuels dev.fun’s growth and value creation through three core mechanisms:

  1. buidlAccelerator:

    Projects contributing either 3% of their token supply or $3K to gain direct access to hands-on support from both the buidlDAO and dev.fun teams. This support includes assistance with distribution, visibility, development resources, and go-to-market strategies.

  2. dapp supercycle

    buidlDAO partners with memecoin/NFT communities/protocols and chains to drive hackathons, content, and viral app launches. Incentives drive the buidl community to grow partner ecosystems, while also bringing external attention to dev.fun.

  3. buidlDAO value accrual

    The DAO earns from accelerator fees, template marketplace, and revenue-generating core apps & primitives, creating a tokenomics flywheel accruing value to the DAO’s native token, $buidl.

By growing the ecosystem, buidl aligns with the long term growth of the platform and empowers creators to shape the app economy.

Oficiali svetainė:
https://buidl.eco/

buidl (BUIDL) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius buidl (BUIDL) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 1.30M
$ 1.30M
Bendra pasiūla:
$ 999.89M
$ 999.89M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 999.89M
$ 999.89M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 1.30M
$ 1.30M
Visų laikų rekordas:
$ 0.01813282
$ 0.01813282
Visų laikų minimumas:
$ 0
$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0.00129201
$ 0.00129201

buidl (BUIDL) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti buidl (BUIDL) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų BUIDL tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek BUIDL tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate BUIDL tokenomiką, galite peržiūrėti BUIDL tokeno kainą realiuoju laiku!

BUIDL kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda BUIDL? Mūsų BUIDL kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.