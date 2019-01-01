Beincom (BIC) Tokenomika
Beincom (BIC) Informacija
Started from 2021, Beincom has been built to become a social hub and community platform, with BIC Token at its heart. Beincom created a platform for community builders to connect with their most engaging members/followers, consolidating the loyals from multiple platforms into one unified. Contents created in Beincom can be shared to other platforms, and contents from others can be embedded to Beincom, making a "social hub", one platform to manage all others. Communities on Beincom are structured in the "inner-circle" model. A community contains multiple of smaller groups inside, and each group may have many more inner groups, classifying the community thus support the administration and content delivery. The community builders receive BIC Token in the form of donation from their members, or via paid features such as TPDM, and by completing missions and achievements. The BIC Token are also used in NFT minting and auction, advertisement like boosted content and recommended community, premium features and other utilities on the platform. Beincom is empowered by the integrated technology of web2 and web3. The interface keeps the familiarity of traditional social platform, while offering users web3 features including wallet, token swap, NFT & Marketplace, etc.
Beincom (BIC) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Beincom (BIC) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Beincom (BIC) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Beincom (BIC) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų BIC tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek BIC tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate BIC tokenomiką, galite peržiūrėti BIC tokeno kainą realiuoju laiku!
