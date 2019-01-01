Beeper Coin (BEEPER) Tokenomika
Beeper Coin (BEEPER) Informacija
Beeper is a self-evolving Intent Agent designed to help users seamlessly interact with Web3 across any platform. Currently, users can effortlessly deploy, purchase, and tips crypto assets via @BeeperAI on Twitter.
Key features:
-
Natural Language Intent Understanding: By accurately identifying user intent, Beeper can perform corresponding blockchain actions based on natural language commands.
-
Seamless Blockchain Interaction: No need for complex tools or wallets, Beeper allows Twitter users to directly interact with the blockchain and manage any crypto assets.
-
Self-Evolving Learning Capability: Beeper has the ability to self-learn, continuously optimizing its services based on user history and feedback, providing a more personalized experience.
-
Multi-Chain Support: In addition to supporting the current BNB Chain, Beeper plans to expand to multiple blockchain networks in the future to meet users’ cross-chain needs.
Vision - Empowering billion users to intelligently interact with Web3.
Beeper aims to redefine the way users interact with blockchain technology by introducing intent-driven transactions. Its goals include:
-
Enabling anyone to seamlessly interact with the blockchain across any platform through natural language or voice commands.
-
Abstracting the complexity of blockchain to provide users with a simple and user-friendly entry point.
-
Offering comprehensive support for Web2 users transitioning to the Web3 ecosystem.
Beeper Coin (BEEPER) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Beeper Coin (BEEPER) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Beeper Coin (BEEPER) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Beeper Coin (BEEPER) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų BEEPER tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek BEEPER tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate BEEPER tokenomiką, galite peržiūrėti BEEPER tokeno kainą realiuoju laiku!
BEEPER kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda BEEPER? Mūsų BEEPER kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Kodėl verta rinktis MEXC?
MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.