BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieBaseHoundBot by Virtuals ($HOUND), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) Informacija

Unveiling next-gen AI agents

They manage wallets, trade, monitor video streams, and execute tasks autonomously—all while living on-chain with full transparency.

These agents can also engage in real-time conversations with humans to tackle tasks.

Watch them pursue long-term objectives and handle finances independently, sharing every thought along the way.

Trading Agent with Social Sentiments, Scam Detection, News, DCA / SL / TP

Oficiali svetainė:
https://www.basehoundbot.com

BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 106.67K
$ 106.67K$ 106.67K
Bendra pasiūla:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 936.01M
$ 936.01M$ 936.01M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 113.96K
$ 113.96K$ 113.96K
Visų laikų rekordas:
$ 0.00192998
$ 0.00192998$ 0.00192998
Visų laikų minimumas:
$ 0
$ 0$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0.00011396
$ 0.00011396$ 0.00011396

BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų $HOUND tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek $HOUND tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate $HOUND tokenomiką, galite peržiūrėti $HOUND tokeno kainą realiuoju laiku!

$HOUND kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda $HOUND? Mūsų $HOUND kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.