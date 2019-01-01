Autonomous Secure Dollar (USSD) Tokenomika

Autonomous Secure Dollar (USSD) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieAutonomous Secure Dollar (USSD), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Autonomous Secure Dollar (USSD) Informacija

USSD is a censorship-free stablecoin that is fully backed by crypto. It is completely autonomous, over-collateralized, and anti-inflationary. USSD is a non-profit organization. Nobody can freeze tokens or manage the collateral. Open-source code that passed Hacken and Sherlock security audits with the highest scores. Collateral of USSD Stable coin contains 3 crypto assets (ETH, BTC and other stablecoins) in Arbitrum that will ensure maximum decentralization possible nowadays.

Oficiali svetainė:
https://www.ussd.ai/
Baltoji knyga:
https://github.com/USSDofficial/ussd-whitepaper-v2/blob/main/whitepaper.pdf

Autonomous Secure Dollar (USSD) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Autonomous Secure Dollar (USSD) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 71.82K
$ 71.82K$ 71.82K
Bendra pasiūla:
$ 71.93K
$ 71.93K$ 71.93K
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 71.93K
$ 71.93K$ 71.93K
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 71.82K
$ 71.82K$ 71.82K
Visų laikų rekordas:
$ 1.092
$ 1.092$ 1.092
Visų laikų minimumas:
$ 0.645416
$ 0.645416$ 0.645416
Dabartinė kaina:
$ 0.998431
$ 0.998431$ 0.998431

Autonomous Secure Dollar (USSD) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Autonomous Secure Dollar (USSD) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų USSD tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek USSD tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate USSD tokenomiką, galite peržiūrėti USSD tokeno kainą realiuoju laiku!

USSD kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda USSD? Mūsų USSD kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.