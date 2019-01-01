ANGRYGUY (ANGRYGUY) Tokenomika
ANGRYGUY (ANGRYGUY) Informacija
ANGRYGUY is a meme-based cryptocurrency designed to bring humor and utility to the blockchain. Born from the frustration of everyday life, ANGRYGUY channels those feelings into a fun and engaging community-driven token. Its purpose is to entertain while also fostering a sense of empowerment for holders. Whether you're holding ANGRYGUY as a playful investment or part of a larger movement, it brings together meme culture and cryptocurrency to create an ecosystem where anger turns into opportunity. Holders can unlock rewards, exclusive content, and a space for venting in a light-hearted way.
ANGRYGUY (ANGRYGUY) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius ANGRYGUY (ANGRYGUY) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
ANGRYGUY (ANGRYGUY) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti ANGRYGUY (ANGRYGUY) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų ANGRYGUY tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek ANGRYGUY tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate ANGRYGUY tokenomiką, galite peržiūrėti ANGRYGUY tokeno kainą realiuoju laiku!
ANGRYGUY kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda ANGRYGUY? Mūsų ANGRYGUY kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.