Terminal (TERMINAL) Tokenomika

Terminal (TERMINAL) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieTerminal (TERMINAL), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2026-06-14 23:06:47(UTC+8)
USD

Terminal (TERMINAL) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Terminal (TERMINAL) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 49.22K
$ 49.22K$ 49.22K
Bendra pasiūla:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 849.87M
$ 849.87M$ 849.87M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 57.91K
$ 57.91K$ 57.91K
Visų laikų rekordas:
$ 0.01162659
$ 0.01162659$ 0.01162659
Visų laikų minimumas:
$ 0.00005437
$ 0.00005437$ 0.00005437
Dabartinė kaina:
$ 0
$ 0$ 0

Terminal (TERMINAL) Informacija

Oficiali svetainė:
https://www.terminal.co/

Terminal (TERMINAL) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Terminal (TERMINAL) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų TERMINAL tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek TERMINAL tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate TERMINAL tokenomiką, galite peržiūrėti TERMINAL tokeno kainą realiuoju laiku!

TERMINAL kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda TERMINAL? Mūsų TERMINAL kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

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Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.

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