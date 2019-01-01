Cornucopias (COPI) Tokenomika

Cornucopias (COPI) Informacija

An MMO where player-driven economies and a thirst for adventure rule the bubbleverse. Challenge other players to mini-games, create digital assets that you actually own, and discover the truth behind what awaits you beyond the domes.

Oficiali svetainė:
https://www.cornucopias.io
Baltoji knyga:
https://copiwiki.cornucopias.io/
Blokų naršyklė:
https://bscscan.com/token/0xfea292e5ea4510881bdb840e3cec63abd43f936f

Cornucopias (COPI) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Cornucopias (COPI) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 16.81M
$ 16.81M$ 16.81M
Bendra pasiūla:
$ 3.84B
$ 3.84B$ 3.84B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 1.03B
$ 1.03B$ 1.03B
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 62.52M
$ 62.52M$ 62.52M
Visų laikų rekordas:
$ 0.1095
$ 0.1095$ 0.1095
Visų laikų minimumas:
$ 0
$ 0$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0.01628
$ 0.01628$ 0.01628

Cornucopias (COPI) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Cornucopias (COPI) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų COPI tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek COPI tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate COPI tokenomiką, galite peržiūrėti COPI tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti COPI

Norite įtraukti Cornucopias (COPI) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius COPI pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

Cornucopias (COPI) Kainų istorija

COPI kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

COPI kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda COPI? Mūsų COPI kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.