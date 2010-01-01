1GUY (1GUY) Tokenomika
1GUY (1GUY) Informacija
EeOneGuy Coin is a memecoin inspired by one of the world's top YouTubers with over 3.8 billion views and 16.6 million subscribers. The project aims to capture the nostalgia of the 2010s YouTube era, providing holders with a fun and engaging experience. The coin’s purpose is to create a community-driven token where holders can feel connected to the cultural phenomenon of EeOneGuy while also participating in the growth of the token. The utility of the token lies in its role as a part of the growing memecoin ecosystem, allowing holders to join in on a collective meme, with potential for profit as the token gains popularity.
1GUY (1GUY) Tokenomika ir kainų analizė
1GUY (1GUY) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti 1GUY (1GUY) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų 1GUY tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek 1GUY tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate 1GUY tokenomiką, galite peržiūrėti 1GUY tokeno kainą realiuoju laiku!
1GUY kainos prognozė
