Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Bifrost Voucher MANTA kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek VMANTA augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Bifrost Voucher MANTA kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Bifrost Voucher MANTA kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 23:09:34(UTC+8)

Bifrost Voucher MANTA Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Bifrost Voucher MANTA galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.297176 prekybos kainą 2025 m.

Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Bifrost Voucher MANTA galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.312034 prekybos kainą 2026 m.

Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. VMANTA ateities kaina yra $ 0.327636 su 10.25% augimo norma.

Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. VMANTA ateities kaina yra $ 0.344018 su 15.76% augimo norma.

Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, VMANTA 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.361219, o augimo norma – 21.55%.

Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, VMANTA 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.379280, o augimo norma – 27.63%.

Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Bifrost Voucher MANTA kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.617807 prekybos kainą.

Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Bifrost Voucher MANTA kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 1.0063 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.297176
    0.00%
  • 2026
    $ 0.312034
    5.00%
  • 2027
    $ 0.327636
    10.25%
  • 2028
    $ 0.344018
    15.76%
  • 2029
    $ 0.361219
    21.55%
  • 2030
    $ 0.379280
    27.63%
  • 2031
    $ 0.398244
    34.01%
  • 2032
    $ 0.418156
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.439064
    47.75%
  • 2034
    $ 0.461017
    55.13%
  • 2035
    $ 0.484068
    62.89%
  • 2036
    $ 0.508271
    71.03%
  • 2037
    $ 0.533685
    79.59%
  • 2038
    $ 0.560369
    88.56%
  • 2039
    $ 0.588388
    97.99%
  • 2040
    $ 0.617807
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Bifrost Voucher MANTA kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.297176
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.297216
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.297460
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.298397
    0.41%
Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma VMANTA kaina yra $0.297176. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė VMANTA, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.297216. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė VMANTA, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.297460. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma VMANTA kaina yra $0.298397. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Bifrost Voucher MANTA kainų statistika

--
----

--

$ 1.39M
$ 1.39M$ 1.39M

4.69M
4.69M 4.69M

--
----

--

Naujausia VMANTA kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, VMANTA turi 4.69M apyvartą ir $ 1.39M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Bifrost Voucher MANTA istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Bifrost Voucher MANTA, dabartinė Bifrost Voucher MANTA kaina yra 0.297176USD. Apyvartinė Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) pasiūla yra 4.69M VMANTA, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1,394,097.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    5.56%
    $ 0.015644
    $ 0.30487
    $ 0.279628
  • 7 dienos
    10.25%
    $ 0.030448
    $ 0.337098
    $ 0.270629
  • 30 dienų
    -11.56%
    $ -0.034359
    $ 0.337098
    $ 0.270629
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Bifrost Voucher MANTA kaina pasikeitė $0.015644, atspindinti 5.56% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Bifrost Voucher MANTA buvo prekiaujama aukščiausia $0.337098 ir žemiausia $0.270629. Kainos pokytis buvo 10.25%. Ši naujausia tendencija parodo VMANTA potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Bifrost Voucher MANTA įvyko -11.56%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.034359 vertę. Tai rodo, kad VMANTA artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) kainų prognozės modulis?

Bifrost Voucher MANTA Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas VMANTA kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Bifrost Voucher MANTA ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą VMANTA būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Bifrost Voucher MANTA kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja VMANTA ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina VMANTA pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Bifrost Voucher MANTA potencialą.

Kodėl VMANTA kainų prognozė yra svarbi?

VMANTA kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į VMANTA dabar?
Pagal jūsų prognozes, VMANTA pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio VMANTA kainų prognozė?
Remiantis Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama VMANTA kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 VMANTA 2026 m.?
1 vieneto Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, VMANTA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama VMANTA kaina 2027 m.?
Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 VMANTA kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė VMANTA kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė VMANTA kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 VMANTA 2030 m.?
1 vieneto Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, VMANTA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia VMANTA kainų prognozė 2040 metams?
Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 VMANTA kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.