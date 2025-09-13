Homo Memetus (HOMO) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Homo Memetus kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek HOMO augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Homo Memetus kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Homo Memetus kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Homo Memetus Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Homo Memetus (HOMO) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Homo Memetus galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002356 prekybos kainą 2025 m.

Homo Memetus (HOMO) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Homo Memetus galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002474 prekybos kainą 2026 m.

Homo Memetus (HOMO) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. HOMO ateities kaina yra $ 0.002598 su 10.25% augimo norma.

Homo Memetus (HOMO) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. HOMO ateities kaina yra $ 0.002728 su 15.76% augimo norma.

Homo Memetus (HOMO) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, HOMO 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.002864, o augimo norma – 21.55%.

Homo Memetus (HOMO) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, HOMO 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.003008, o augimo norma – 27.63%.

Homo Memetus (HOMO) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Homo Memetus kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.004899 prekybos kainą.

Homo Memetus (HOMO) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Homo Memetus kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.007981 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.002356
    0.00%
  • 2026
    $ 0.002474
    5.00%
  • 2027
    $ 0.002598
    10.25%
  • 2028
    $ 0.002728
    15.76%
  • 2029
    $ 0.002864
    21.55%
  • 2030
    $ 0.003008
    27.63%
  • 2031
    $ 0.003158
    34.01%
  • 2032
    $ 0.003316
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.003482
    47.75%
  • 2034
    $ 0.003656
    55.13%
  • 2035
    $ 0.003839
    62.89%
  • 2036
    $ 0.004031
    71.03%
  • 2037
    $ 0.004232
    79.59%
  • 2038
    $ 0.004444
    88.56%
  • 2039
    $ 0.004666
    97.99%
  • 2040
    $ 0.004899
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Homo Memetus kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.002356
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.002357
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.002359
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.002366
    0.41%
Homo Memetus (HOMO) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma HOMO kaina yra $0.002356. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Homo Memetus (HOMO) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė HOMO, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.002357. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Homo Memetus (HOMO) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė HOMO, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.002359. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Homo Memetus (HOMO) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma HOMO kaina yra $0.002366. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Homo Memetus kainų statistika

--
----

--

$ 2.33M
$ 2.33M$ 2.33M

982.37M
982.37M 982.37M

--
----

--

Naujausia HOMO kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, HOMO turi 982.37M apyvartą ir $ 2.33M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Homo Memetus istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Homo Memetus, dabartinė Homo Memetus kaina yra 0.002356USD. Apyvartinė Homo Memetus (HOMO) pasiūla yra 982.37M HOMO, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $2,326,754.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    18.72%
    $ 0.000371
    $ 0.002421
    $ 0.001980
  • 7 dienos
    32.93%
    $ 0.000776
    $ 0.002416
    $ 0.000972
  • 30 dienų
    141.60%
    $ 0.003337
    $ 0.002416
    $ 0.000972
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Homo Memetus kaina pasikeitė $0.000371, atspindinti 18.72% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Homo Memetus buvo prekiaujama aukščiausia $0.002416 ir žemiausia $0.000972. Kainos pokytis buvo 32.93%. Ši naujausia tendencija parodo HOMO potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Homo Memetus įvyko 141.60%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.003337 vertę. Tai rodo, kad HOMO artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Homo Memetus (HOMO) kainų prognozės modulis?

Homo Memetus Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas HOMO kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Homo Memetus ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą HOMO būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Homo Memetus kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja HOMO ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina HOMO pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Homo Memetus potencialą.

Kodėl HOMO kainų prognozė yra svarbi?

HOMO kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į HOMO dabar?
Pagal jūsų prognozes, HOMO pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio HOMO kainų prognozė?
Remiantis Homo Memetus (HOMO) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama HOMO kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 HOMO 2026 m.?
1 vieneto Homo Memetus (HOMO) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, HOMO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama HOMO kaina 2027 m.?
Homo Memetus (HOMO) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 HOMO kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė HOMO kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Homo Memetus (HOMO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė HOMO kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Homo Memetus (HOMO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 HOMO 2030 m.?
1 vieneto Homo Memetus (HOMO) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, HOMO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia HOMO kainų prognozė 2040 metams?
Homo Memetus (HOMO) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 HOMO kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.