PHT Stablecoin (PHT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite PHT Stablecoin kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek PHT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte PHT Stablecoin kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

PHT Stablecoin kainos prognozė
$0.01695
$0.01695$0.01695
+0.23%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:07:07(UTC+8)

PHT Stablecoin Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

PHT Stablecoin (PHT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, PHT Stablecoin galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.01695 prekybos kainą 2025 m.

PHT Stablecoin (PHT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, PHT Stablecoin galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.017797 prekybos kainą 2026 m.

PHT Stablecoin (PHT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. PHT ateities kaina yra $ 0.018687 su 10.25% augimo norma.

PHT Stablecoin (PHT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. PHT ateities kaina yra $ 0.019621 su 15.76% augimo norma.

PHT Stablecoin (PHT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PHT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.020602, o augimo norma – 21.55%.

PHT Stablecoin (PHT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PHT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.021632, o augimo norma – 27.63%.

PHT Stablecoin (PHT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. PHT Stablecoin kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.035237 prekybos kainą.

PHT Stablecoin (PHT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. PHT Stablecoin kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.057398 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.01695
    0.00%
  • 2026
    $ 0.017797
    5.00%
  • 2027
    $ 0.018687
    10.25%
  • 2028
    $ 0.019621
    15.76%
  • 2029
    $ 0.020602
    21.55%
  • 2030
    $ 0.021632
    27.63%
  • 2031
    $ 0.022714
    34.01%
  • 2032
    $ 0.023850
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.025042
    47.75%
  • 2034
    $ 0.026295
    55.13%
  • 2035
    $ 0.027609
    62.89%
  • 2036
    $ 0.028990
    71.03%
  • 2037
    $ 0.030439
    79.59%
  • 2038
    $ 0.031961
    88.56%
  • 2039
    $ 0.033559
    97.99%
  • 2040
    $ 0.035237
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės PHT Stablecoin kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.01695
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.016952
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.016966
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.017019
    0.41%
PHT Stablecoin (PHT) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma PHT kaina yra $0.01695. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

PHT Stablecoin (PHT) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė PHT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.016952. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

PHT Stablecoin (PHT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė PHT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.016966. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

PHT Stablecoin (PHT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma PHT kaina yra $0.017019. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė PHT Stablecoin kainų statistika

$ 0.01695
$ 0.01695$ 0.01695

+0.23%

--
----

--
----

$ 5.99K
$ 5.99K$ 5.99K

--

Naujausia PHT kaina yra $ 0.01695. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +0.23%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 5.99K.
Be to, PHT turi -- apyvartą ir -- bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti PHT Stablecoin (PHT)

Bandote įsigyti PHT? Dabar galite PHT įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti PHT Stablecoin ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti PHT dabar

PHT Stablecoin istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje PHT Stablecoin, dabartinė PHT Stablecoin kaina yra 0.01695USD. Apyvartinė PHT Stablecoin (PHT) pasiūla yra 0.00 PHT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $--.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0.000039
    $ 0.01705
    $ 0.01691
  • 7 dienos
    0.00%
    $ 0.000080
    $ 0.01706
    $ 0.01686
  • 30 dienų
    -0.00%
    $ -0.000160
    $ 0.01722
    $ 0.01686
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas PHT Stablecoin kaina pasikeitė $0.000039, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas PHT Stablecoin buvo prekiaujama aukščiausia $0.01706 ir žemiausia $0.01686. Kainos pokytis buvo 0.00%. Ši naujausia tendencija parodo PHT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį PHT Stablecoin įvyko -0.00%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000160 vertę. Tai rodo, kad PHT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą PHT Stablecoin kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą PHT kainų istoriją

Kaip veikia PHT Stablecoin (PHT) kainų prognozės modulis?

PHT Stablecoin Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas PHT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius PHT Stablecoin ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą PHT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti PHT Stablecoin kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja PHT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina PHT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą PHT Stablecoin potencialą.

Kodėl PHT kainų prognozė yra svarbi?

PHT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į PHT dabar?
Pagal jūsų prognozes, PHT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio PHT kainų prognozė?
Remiantis PHT Stablecoin (PHT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama PHT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 PHT 2026 m.?
1 vieneto PHT Stablecoin (PHT) kaina šiandien yra $0.01695. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PHT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama PHT kaina 2027 m.?
PHT Stablecoin (PHT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 PHT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė PHT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, PHT Stablecoin (PHT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė PHT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, PHT Stablecoin (PHT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 PHT 2030 m.?
1 vieneto PHT Stablecoin (PHT) kaina šiandien yra $0.01695. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PHT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia PHT kainų prognozė 2040 metams?
PHT Stablecoin (PHT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 PHT kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:07:07(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.