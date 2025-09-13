ebUSD Stablecoin (EBUSD) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite ebUSD Stablecoin kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek EBUSD augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte ebUSD Stablecoin kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

ebUSD Stablecoin kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
ebUSD Stablecoin Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

ebUSD Stablecoin (EBUSD) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, ebUSD Stablecoin galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.989451 prekybos kainą 2025 m.

ebUSD Stablecoin (EBUSD) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, ebUSD Stablecoin galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.0389 prekybos kainą 2026 m.

ebUSD Stablecoin (EBUSD) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. EBUSD ateities kaina yra $ 1.0908 su 10.25% augimo norma.

ebUSD Stablecoin (EBUSD) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. EBUSD ateities kaina yra $ 1.1454 su 15.76% augimo norma.

ebUSD Stablecoin (EBUSD) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, EBUSD 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.2026, o augimo norma – 21.55%.

ebUSD Stablecoin (EBUSD) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, EBUSD 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.2628, o augimo norma – 27.63%.

ebUSD Stablecoin (EBUSD) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. ebUSD Stablecoin kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.0569 prekybos kainą.

ebUSD Stablecoin (EBUSD) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. ebUSD Stablecoin kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.3506 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.989451
    0.00%
  • 2026
    $ 1.0389
    5.00%
  • 2027
    $ 1.0908
    10.25%
  • 2028
    $ 1.1454
    15.76%
  • 2029
    $ 1.2026
    21.55%
  • 2030
    $ 1.2628
    27.63%
  • 2031
    $ 1.3259
    34.01%
  • 2032
    $ 1.3922
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.4618
    47.75%
  • 2034
    $ 1.5349
    55.13%
  • 2035
    $ 1.6117
    62.89%
  • 2036
    $ 1.6922
    71.03%
  • 2037
    $ 1.7769
    79.59%
  • 2038
    $ 1.8657
    88.56%
  • 2039
    $ 1.9590
    97.99%
  • 2040
    $ 2.0569
    107.89%
Trumpalaikės ebUSD Stablecoin kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.989451
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.989586
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.990399
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.993517
    0.41%
ebUSD Stablecoin (EBUSD) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma EBUSD kaina yra $0.989451. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

ebUSD Stablecoin (EBUSD) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė EBUSD, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.989586. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

ebUSD Stablecoin (EBUSD) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė EBUSD, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.990399. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

ebUSD Stablecoin (EBUSD) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma EBUSD kaina yra $0.993517. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė ebUSD Stablecoin kainų statistika

--
----

--

$ 757.17K
$ 757.17K$ 757.17K

765.30K
765.30K 765.30K

--
----

--

Naujausia EBUSD kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, EBUSD turi 765.30K apyvartą ir $ 757.17K bendrą rinkos kapitalizaciją.

ebUSD Stablecoin istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje ebUSD Stablecoin, dabartinė ebUSD Stablecoin kaina yra 0.989451USD. Apyvartinė ebUSD Stablecoin (EBUSD) pasiūla yra 765.30K EBUSD, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $757,173.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.05%
    $ -0.000567
    $ 0.993121
    $ 0.986694
  • 7 dienos
    -0.03%
    $ -0.000386
    $ 0.997006
    $ 0.985859
  • 30 dienų
    -0.72%
    $ -0.007162
    $ 0.997006
    $ 0.985859
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas ebUSD Stablecoin kaina pasikeitė $-0.000567, atspindinti -0.05% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas ebUSD Stablecoin buvo prekiaujama aukščiausia $0.997006 ir žemiausia $0.985859. Kainos pokytis buvo -0.03%. Ši naujausia tendencija parodo EBUSD potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį ebUSD Stablecoin įvyko -0.72%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.007162 vertę. Tai rodo, kad EBUSD artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia ebUSD Stablecoin (EBUSD) kainų prognozės modulis?

ebUSD Stablecoin Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas EBUSD kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius ebUSD Stablecoin ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą EBUSD būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti ebUSD Stablecoin kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja EBUSD ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina EBUSD pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą ebUSD Stablecoin potencialą.

Kodėl EBUSD kainų prognozė yra svarbi?

EBUSD kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į EBUSD dabar?
Pagal jūsų prognozes, EBUSD pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio EBUSD kainų prognozė?
Remiantis ebUSD Stablecoin (EBUSD) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama EBUSD kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 EBUSD 2026 m.?
1 vieneto ebUSD Stablecoin (EBUSD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, EBUSD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama EBUSD kaina 2027 m.?
ebUSD Stablecoin (EBUSD) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 EBUSD kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė EBUSD kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, ebUSD Stablecoin (EBUSD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė EBUSD kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, ebUSD Stablecoin (EBUSD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 EBUSD 2030 m.?
1 vieneto ebUSD Stablecoin (EBUSD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, EBUSD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia EBUSD kainų prognozė 2040 metams?
ebUSD Stablecoin (EBUSD) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 EBUSD kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.