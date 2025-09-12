Panda Swap (PANDA) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Panda Swap kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek PANDA augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Panda Swap kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Panda Swap kainos prognozė
$0.002236
$0.002236$0.002236
+3.37%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 19:13:02(UTC+8)

Panda Swap Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Panda Swap (PANDA) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Panda Swap galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002236 prekybos kainą 2025 m.

Panda Swap (PANDA) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Panda Swap galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002347 prekybos kainą 2026 m.

Panda Swap (PANDA) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. PANDA ateities kaina yra $ 0.002465 su 10.25% augimo norma.

Panda Swap (PANDA) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. PANDA ateities kaina yra $ 0.002588 su 15.76% augimo norma.

Panda Swap (PANDA) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PANDA 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.002717, o augimo norma – 21.55%.

Panda Swap (PANDA) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PANDA 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.002853, o augimo norma – 27.63%.

Panda Swap (PANDA) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Panda Swap kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.004648 prekybos kainą.

Panda Swap (PANDA) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Panda Swap kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.007571 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.002236
    0.00%
  • 2026
    $ 0.002347
    5.00%
  • 2027
    $ 0.002465
    10.25%
  • 2028
    $ 0.002588
    15.76%
  • 2029
    $ 0.002717
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002853
    27.63%
  • 2031
    $ 0.002996
    34.01%
  • 2032
    $ 0.003146
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.003303
    47.75%
  • 2034
    $ 0.003468
    55.13%
  • 2035
    $ 0.003642
    62.89%
  • 2036
    $ 0.003824
    71.03%
  • 2037
    $ 0.004015
    79.59%
  • 2038
    $ 0.004216
    88.56%
  • 2039
    $ 0.004427
    97.99%
  • 2040
    $ 0.004648
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Panda Swap kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.002236
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.002236
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.002238
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.002245
    0.41%
Panda Swap (PANDA) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma PANDA kaina yra $0.002236. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Panda Swap (PANDA) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė PANDA, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.002236. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Panda Swap (PANDA) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė PANDA, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.002238. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Panda Swap (PANDA) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma PANDA kaina yra $0.002245. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Panda Swap kainų statistika

$ 0.002236
$ 0.002236$ 0.002236

+3.37%

$ 1.99M
$ 1.99M$ 1.99M

888.89M
888.89M 888.89M

$ 5.87K
$ 5.87K$ 5.87K

--

Naujausia PANDA kaina yra $ 0.002236. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +3.37%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 5.87K.
Be to, PANDA turi 888.89M apyvartą ir $ 1.99M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Panda Swap (PANDA)

Bandote įsigyti PANDA? Dabar galite PANDA įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Panda Swap ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti PANDA dabar

Panda Swap istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Panda Swap, dabartinė Panda Swap kaina yra 0.002236USD. Apyvartinė Panda Swap (PANDA) pasiūla yra 0.00 PANDA, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1.99M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.03%
    $ 0.000071
    $ 0.00233
    $ 0.002116
  • 7 dienos
    0.02%
    $ 0.000036
    $ 0.00233
    $ 0.002101
  • 30 dienų
    -0.60%
    $ -0.003404
    $ 0.005976
    $ 0.002101
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Panda Swap kaina pasikeitė $0.000071, atspindinti 0.03% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Panda Swap buvo prekiaujama aukščiausia $0.00233 ir žemiausia $0.002101. Kainos pokytis buvo 0.02%. Ši naujausia tendencija parodo PANDA potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Panda Swap įvyko -0.60%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.003404 vertę. Tai rodo, kad PANDA artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Panda Swap kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą PANDA kainų istoriją

Kaip veikia Panda Swap (PANDA) kainų prognozės modulis?

Panda Swap Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas PANDA kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Panda Swap ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą PANDA būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Panda Swap kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja PANDA ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina PANDA pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Panda Swap potencialą.

Kodėl PANDA kainų prognozė yra svarbi?

PANDA kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į PANDA dabar?
Pagal jūsų prognozes, PANDA pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio PANDA kainų prognozė?
Remiantis Panda Swap (PANDA) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama PANDA kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 PANDA 2026 m.?
1 vieneto Panda Swap (PANDA) kaina šiandien yra $0.002236. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PANDA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama PANDA kaina 2027 m.?
Panda Swap (PANDA) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 PANDA kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė PANDA kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Panda Swap (PANDA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė PANDA kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Panda Swap (PANDA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 PANDA 2030 m.?
1 vieneto Panda Swap (PANDA) kaina šiandien yra $0.002236. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PANDA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia PANDA kainų prognozė 2040 metams?
Panda Swap (PANDA) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 PANDA kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 19:13:02(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.