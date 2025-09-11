Daugiau apie PANDA

Panda Swap logotipas

Panda Swap kaina(PANDA)

1 PANDA į USD – tiesioginė kaina:

$0.002165
$0.002165$0.002165
-0.41%1D
USD
Panda Swap (PANDA) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11 14:33:00(UTC+8)

Panda Swap (PANDA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.002152
$ 0.002152$ 0.002152
24 val. žemiausia
$ 0.002204
$ 0.002204$ 0.002204
24 val. aukščiausia

$ 0.002152
$ 0.002152$ 0.002152

$ 0.002204
$ 0.002204$ 0.002204

$ 22.779949937305567
$ 22.779949937305567$ 22.779949937305567

$ 0.000000305912512812
$ 0.000000305912512812$ 0.000000305912512812

+0.04%

-0.41%

-3.09%

-3.09%

Panda Swap (PANDA) realiojo laiko kaina yra $ 0.002165. Per pastarąsias 24 valandas PANDA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.002152 iki aukščiausios $ 0.002204 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PANDA kaina yra $ 22.779949937305567, o žemiausia – $ 0.000000305912512812.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PANDA per pastarąją valandą pasikeitė +0.04%, per 24 valandas – -0.41%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.09%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Panda Swap (PANDA) rinkos informacija

No.1877

$ 1.92M
$ 1.92M$ 1.92M

$ 33.14K
$ 33.14K$ 33.14K

$ 1.92M
$ 1.92M$ 1.92M

888.89M
888.89M 888.89M

888,888,888
888,888,888 888,888,888

888,888,885
888,888,885 888,888,885

99.99%

SOL

Dabartinė Panda Swap rinkos kapitalizacija yra $ 1.92M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 33.14K. PANDA apyvartoje yra 888.89M vienetų, o bendras kiekis siekia 888888885. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.92M

Panda Swap (PANDA) kainos istorija USD

Stebėkite Panda Swap kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00000891-0.41%
30 dienų$ +0.000165+8.25%
60 dienų$ +0.000165+8.25%
90 dienų$ +0.000165+8.25%
Panda Swap kainos pokytis šiandien

Šiandien PANDA užfiksuotas $ -0.00000891 (-0.41%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Panda Swap 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000165 (+8.25%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Panda Swap 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PANDA rodiklis pasikeitė $ +0.000165 (+8.25% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Panda Swap 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000165 (+8.25%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Panda Swap (PANDA) pokyčius?

Peržiūrėkite Panda Swap kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Panda Swap (PANDA)

$PANDA is the native token of everything PANDA, a groundbreaking DeFi ecosystem on Solana. This token powers: • PANDA SWAP: Ultra-fast, feature-rich aggregator: Lightning-fast swaps (confirmed in under 1 second), advanced routing, support for all pools and bonding curves, programmable sell buttons, and real-time pool alerts. • Swap-to-Earn Rewards: Stake $PANDA with flexible lock-up periods (7–30 days) to receive instant SOL rewards, plus referral bonuses and shared community revenue. • PANDA PAD Launchpad: Create and launch tokens without coding. Enjoy automatic liquidity transfer to Raydium at $65K market cap, permanent liquidity locks, anti-dump protections (vesting + early-sell penalties), and full transparency—no presales or team allocations. Mission: To redefine DeFi on Solana by delivering speed, security, community-driven launches, and real earnings to all users.

Panda Swap galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Panda Swap investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti PANDAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Panda Swap mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Panda Swap, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Panda Swap kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Panda Swap (PANDA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Panda Swap (PANDA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Panda Swap prognozes.

Peržiūrėkite Panda Swap kainos prognozę dabar!

Panda Swap (PANDA) Tokenomika

Supratimas apie Panda Swap (PANDA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PANDAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Panda Swap (PANDA)

Ieškote, kaip nusipirkti Panda Swap? Viskas paprasta ir patogu! Panda Swap lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

PANDA į vietos valiutas

1 Panda Swap(PANDA) į VND
56.971975
1 Panda Swap(PANDA) į AUD
A$0.00326915
1 Panda Swap(PANDA) į GBP
0.00158045
1 Panda Swap(PANDA) į EUR
0.00184025
1 Panda Swap(PANDA) į USD
$0.002165
1 Panda Swap(PANDA) į MYR
RM0.0091363
1 Panda Swap(PANDA) į TRY
0.08939285
1 Panda Swap(PANDA) į JPY
¥0.318255
1 Panda Swap(PANDA) į ARS
ARS$3.0840425
1 Panda Swap(PANDA) į RUB
0.1829425
1 Panda Swap(PANDA) į INR
0.1911262
1 Panda Swap(PANDA) į IDR
Rp35.4917976
1 Panda Swap(PANDA) į KRW
3.01530375
1 Panda Swap(PANDA) į PHP
0.1239246
1 Panda Swap(PANDA) į EGP
￡E.0.1042664
1 Panda Swap(PANDA) į BRL
R$0.011691
1 Panda Swap(PANDA) į CAD
C$0.0029877
1 Panda Swap(PANDA) į BDT
0.263697
1 Panda Swap(PANDA) į NGN
3.26544785
1 Panda Swap(PANDA) į COP
$8.4901774
1 Panda Swap(PANDA) į ZAR
R.0.03790915
1 Panda Swap(PANDA) į UAH
0.0893712
1 Panda Swap(PANDA) į VES
Bs0.33774
1 Panda Swap(PANDA) į CLP
$2.080565
1 Panda Swap(PANDA) į PKR
Rs0.61488165
1 Panda Swap(PANDA) į KZT
1.1671082
1 Panda Swap(PANDA) į THB
฿0.068847
1 Panda Swap(PANDA) į TWD
NT$0.06575105
1 Panda Swap(PANDA) į AED
د.إ0.00794555
1 Panda Swap(PANDA) į CHF
Fr0.00171035
1 Panda Swap(PANDA) į HKD
HK$0.0168437
1 Panda Swap(PANDA) į AMD
֏0.82726815
1 Panda Swap(PANDA) į MAD
.د.م0.01954995
1 Panda Swap(PANDA) į MXN
$0.04029065
1 Panda Swap(PANDA) į SAR
ريال0.00811875
1 Panda Swap(PANDA) į PLN
0.00790225
1 Panda Swap(PANDA) į RON
лв0.0093961
1 Panda Swap(PANDA) į SEK
kr0.0202644
1 Panda Swap(PANDA) į BGN
лв0.00361555
1 Panda Swap(PANDA) į HUF
Ft0.7286957
1 Panda Swap(PANDA) į CZK
0.04522685
1 Panda Swap(PANDA) į KWD
د.ك0.000660325
1 Panda Swap(PANDA) į ILS
0.0071878
1 Panda Swap(PANDA) į AOA
Kz1.97354905
1 Panda Swap(PANDA) į BHD
.د.ب0.00081404
1 Panda Swap(PANDA) į BMD
$0.002165
1 Panda Swap(PANDA) į DKK
kr0.0138127
1 Panda Swap(PANDA) į HNL
L0.05674465
1 Panda Swap(PANDA) į MUR
0.0986374
1 Panda Swap(PANDA) į NAD
$0.0380607
1 Panda Swap(PANDA) į NOK
kr0.02154175
1 Panda Swap(PANDA) į NZD
$0.0036372
1 Panda Swap(PANDA) į PAB
B/.0.002165
1 Panda Swap(PANDA) į PGK
K0.0091796
1 Panda Swap(PANDA) į QAR
ر.ق0.0078806
1 Panda Swap(PANDA) į RSD
дин.0.2170196

Panda Swap išteklius

Išsamesnei Panda Swap analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Panda Swap svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Panda Swap

Kiek Panda Swap(PANDA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PANDA kaina USD valiuta yra 0.002165USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PANDA į USD kaina?
Dabartinė PANDA kaina USD valiuta yra $ 0.002165. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Panda Swap rinkos kapitalizacija?
PANDA rinkos kapitalizacija yra $ 1.92MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PANDA apyvartoje?
PANDA apyvartoje yra 888.89MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PANDA kaina?
PANDA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 22.779949937305567USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PANDA kaina?
PANDA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000000305912512812USD.
Kokia yra PANDA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PANDA yra $ 33.14KUSD.
Ar PANDA kaina šiais metais kils?
PANDA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PANDA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11 14:33:00(UTC+8)

PANDA-į-USD skaičiuoklė

Suma

PANDA
PANDA
USD
USD

1 PANDA = 0.002165 USD

Prekiauti PANDA

PANDAUSDT
$0.002165
$0.002165$0.002165
-0.41%

