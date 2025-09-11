Panda Swap (PANDA) realiojo laiko kaina yra $ 0.002165. Per pastarąsias 24 valandas PANDA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.002152 iki aukščiausios $ 0.002204 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PANDA kaina yra $ 22.779949937305567, o žemiausia – $ 0.000000305912512812.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PANDA per pastarąją valandą pasikeitė +0.04%, per 24 valandas – -0.41%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.09%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Panda Swap (PANDA) rinkos informacija
$ 1.92M
$ 33.14K
$ 1.92M
888.89M
888,888,888
888,888,885
99.99%
SOL
Dabartinė Panda Swap rinkos kapitalizacija yra $ 1.92M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 33.14K. PANDA apyvartoje yra 888.89M vienetų, o bendras kiekis siekia 888888885. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.92M
Panda Swap (PANDA) kainos istorija USD
Stebėkite Panda Swap kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00000891
-0.41%
30 dienų
$ +0.000165
+8.25%
60 dienų
$ +0.000165
+8.25%
90 dienų
$ +0.000165
+8.25%
Panda Swap kainos pokytis šiandien
Šiandien PANDA užfiksuotas $ -0.00000891 (-0.41%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Panda Swap 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000165 (+8.25%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Panda Swap 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PANDA rodiklis pasikeitė $ +0.000165 (+8.25% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Panda Swap 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000165 (+8.25%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Panda Swap (PANDA) pokyčius?
$PANDA is the native token of everything PANDA, a groundbreaking DeFi ecosystem on Solana. This token powers:
• PANDA SWAP: Ultra-fast, feature-rich aggregator: Lightning-fast swaps (confirmed in under 1 second), advanced routing, support for all pools and bonding curves, programmable sell buttons, and real-time pool alerts.
• Swap-to-Earn Rewards: Stake $PANDA with flexible lock-up periods (7–30 days) to receive instant SOL rewards, plus referral bonuses and shared community revenue.
• PANDA PAD Launchpad: Create and launch tokens without coding. Enjoy automatic liquidity transfer to Raydium at $65K market cap, permanent liquidity locks, anti-dump protections (vesting + early-sell penalties), and full transparency—no presales or team allocations.
Mission: To redefine DeFi on Solana by delivering speed, security, community-driven launches, and real earnings to all users.
Panda Swap galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Panda Swap investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Panda Swap, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Panda Swap kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Panda Swap (PANDA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Panda Swap (PANDA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Panda Swap prognozes.
Supratimas apie Panda Swap (PANDA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PANDAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Panda Swap (PANDA)
Ieškote, kaip nusipirkti Panda Swap? Viskas paprasta ir patogu! Panda Swap lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.