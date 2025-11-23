Gamestop xStock (GMEX) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Gamestop xStock kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek GMEX augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Gamestop xStock kainą
%

Gamestop xStock kainos prognozė
Gamestop xStock Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Gamestop xStock (GMEX) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Gamestop xStock galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 20.76 prekybos kainą 2025 m.

Gamestop xStock (GMEX) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Gamestop xStock galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 21.7980 prekybos kainą 2026 m.

Gamestop xStock (GMEX) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. GMEX ateities kaina yra $ 22.8879 su 10.25% augimo norma.

Gamestop xStock (GMEX) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. GMEX ateities kaina yra $ 24.0322 su 15.76% augimo norma.

Gamestop xStock (GMEX) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GMEX 2029 m. tikslinė kaina yra $ 25.2339, o augimo norma – 21.55%.

Gamestop xStock (GMEX) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GMEX 2030 m. tikslinė kaina yra $ 26.4956, o augimo norma – 27.63%.

Gamestop xStock (GMEX) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Gamestop xStock kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 43.1585 prekybos kainą.

Gamestop xStock (GMEX) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Gamestop xStock kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 70.3007 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 20.76
    0.00%
  • 2026
    $ 21.7980
    5.00%
  • 2027
    $ 22.8879
    10.25%
  • 2028
    $ 24.0322
    15.76%
  • 2029
    $ 25.2339
    21.55%
  • 2030
    $ 26.4956
    27.63%
  • 2031
    $ 27.8203
    34.01%
  • 2032
    $ 29.2114
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 30.6719
    47.75%
  • 2034
    $ 32.2055
    55.13%
  • 2035
    $ 33.8158
    62.89%
  • 2036
    $ 35.5066
    71.03%
  • 2037
    $ 37.2819
    79.59%
  • 2038
    $ 39.1460
    88.56%
  • 2039
    $ 41.1033
    97.99%
  • 2040
    $ 43.1585
    107.89%
Trumpalaikės Gamestop xStock kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 20.76
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 20.7628
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 20.7799
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 20.8453
    0.41%
Gamestop xStock (GMEX) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma GMEX kaina yra $20.76. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Gamestop xStock (GMEX) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė GMEX, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $20.7628. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Gamestop xStock (GMEX) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė GMEX, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $20.7799. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Gamestop xStock (GMEX) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma GMEX kaina yra $20.8453. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Gamestop xStock kainų statistika

--

$ 352.51K
$ 352.51K$ 352.51K

16.98K
16.98K 16.98K

Naujausia GMEX kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, GMEX turi 16.98K apyvartą ir $ 352.51K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Gamestop xStock istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Gamestop xStock, dabartinė Gamestop xStock kaina yra 20.76USD. Apyvartinė Gamestop xStock (GMEX) pasiūla yra 16.98K GMEX, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $352,514.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    1.22%
    $ 0.25
    $ 20.76
    $ 20.3
  • 7 dienos
    -24.46%
    $ -5.0780
    $ 27.4823
    $ 19.59
  • 30 dienų
    -24.46%
    $ -5.0780
    $ 27.4823
    $ 19.59
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Gamestop xStock kaina pasikeitė $0.25, atspindinti 1.22% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Gamestop xStock buvo prekiaujama aukščiausia $27.4823 ir žemiausia $19.59. Kainos pokytis buvo -24.46%. Ši naujausia tendencija parodo GMEX potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Gamestop xStock įvyko -24.46%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-5.0780 vertę. Tai rodo, kad GMEX artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Gamestop xStock (GMEX) kainų prognozės modulis?

Gamestop xStock Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas GMEX kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Gamestop xStock ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą GMEX būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Gamestop xStock kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja GMEX ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina GMEX pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Gamestop xStock potencialą.

Kodėl GMEX kainų prognozė yra svarbi?

GMEX kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į GMEX dabar?
Pagal jūsų prognozes, GMEX pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio GMEX kainų prognozė?
Remiantis Gamestop xStock (GMEX) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama GMEX kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 GMEX 2026 m.?
1 vieneto Gamestop xStock (GMEX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GMEX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama GMEX kaina 2027 m.?
Gamestop xStock (GMEX) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 GMEX kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė GMEX kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Gamestop xStock (GMEX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė GMEX kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Gamestop xStock (GMEX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 GMEX 2030 m.?
1 vieneto Gamestop xStock (GMEX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GMEX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia GMEX kainų prognozė 2040 metams?
Gamestop xStock (GMEX) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 GMEX kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 01:59:00(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.