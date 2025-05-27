HUMA

Huma is the first PayFi network and a pioneer in the rapidly growing PayFi ecosystem. It enables global payment institutions to settle payments 24/7 using stablecoins and on-chain liquidity, bringing speed, transparency, and efficiency to traditionally slow financial infrastructure.

VardasHUMA

ReitingasNo.456

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)6.46%

Cirkuliuojantis kiekis2,243,333,333

Maksimali pasiūla10,000,000,000

Bendra pasiūla9,999,997,785.50501

Cirkuliacijos norma0.2243%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas0.06927111521862415,2025-05-27

Mažiausia kaina0.02283000415356628,2025-08-25

Vieša blokų grandinėSOL

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

