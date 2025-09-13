Eve AI (EVEAI) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Eve AI kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek EVEAI augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Eve AI kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Eve AI kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 03:11:15(UTC+8)

Eve AI Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Eve AI (EVEAI) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Eve AI galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001385 prekybos kainą 2025 m.

Eve AI (EVEAI) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Eve AI galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001455 prekybos kainą 2026 m.

Eve AI (EVEAI) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. EVEAI ateities kaina yra $ 0.001527 su 10.25% augimo norma.

Eve AI (EVEAI) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. EVEAI ateities kaina yra $ 0.001604 su 15.76% augimo norma.

Eve AI (EVEAI) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, EVEAI 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.001684, o augimo norma – 21.55%.

Eve AI (EVEAI) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, EVEAI 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.001768, o augimo norma – 27.63%.

Eve AI (EVEAI) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Eve AI kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.002881 prekybos kainą.

Eve AI (EVEAI) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Eve AI kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.004692 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001385
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001455
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001527
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001604
    15.76%
  • 2029
    $ 0.001684
    21.55%
  • 2030
    $ 0.001768
    27.63%
  • 2031
    $ 0.001857
    34.01%
  • 2032
    $ 0.001950
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.002047
    47.75%
  • 2034
    $ 0.002149
    55.13%
  • 2035
    $ 0.002257
    62.89%
  • 2036
    $ 0.002370
    71.03%
  • 2037
    $ 0.002488
    79.59%
  • 2038
    $ 0.002613
    88.56%
  • 2039
    $ 0.002743
    97.99%
  • 2040
    $ 0.002881
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Eve AI kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.001385
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.001386
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001387
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.001391
    0.41%
Eve AI (EVEAI) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma EVEAI kaina yra $0.001385. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Eve AI (EVEAI) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė EVEAI, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001386. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Eve AI (EVEAI) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė EVEAI, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001387. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Eve AI (EVEAI) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma EVEAI kaina yra $0.001391. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Eve AI kainų statistika

--
----

--

$ 120.00K
$ 120.00K$ 120.00K

86.59M
86.59M 86.59M

--
----

--

Naujausia EVEAI kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, EVEAI turi 86.59M apyvartą ir $ 120.00K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Eve AI istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Eve AI, dabartinė Eve AI kaina yra 0.001385USD. Apyvartinė Eve AI (EVEAI) pasiūla yra 86.59M EVEAI, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $119,999.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.59%
    $ 0
    $ 0.001395
    $ 0.001358
  • 7 dienos
    -0.46%
    $ -0.000006
    $ 0.002118
    $ 0.001358
  • 30 dienų
    -32.91%
    $ -0.000456
    $ 0.002118
    $ 0.001358
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Eve AI kaina pasikeitė $0, atspindinti -0.59% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Eve AI buvo prekiaujama aukščiausia $0.002118 ir žemiausia $0.001358. Kainos pokytis buvo -0.46%. Ši naujausia tendencija parodo EVEAI potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Eve AI įvyko -32.91%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000456 vertę. Tai rodo, kad EVEAI artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Eve AI (EVEAI) kainų prognozės modulis?

Eve AI Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas EVEAI kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Eve AI ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą EVEAI būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Eve AI kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja EVEAI ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina EVEAI pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Eve AI potencialą.

Kodėl EVEAI kainų prognozė yra svarbi?

EVEAI kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į EVEAI dabar?
Pagal jūsų prognozes, EVEAI pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio EVEAI kainų prognozė?
Remiantis Eve AI (EVEAI) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama EVEAI kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 EVEAI 2026 m.?
1 vieneto Eve AI (EVEAI) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, EVEAI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama EVEAI kaina 2027 m.?
Eve AI (EVEAI) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 EVEAI kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė EVEAI kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Eve AI (EVEAI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė EVEAI kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Eve AI (EVEAI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 EVEAI 2030 m.?
1 vieneto Eve AI (EVEAI) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, EVEAI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia EVEAI kainų prognozė 2040 metams?
Eve AI (EVEAI) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 EVEAI kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 03:11:15(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.