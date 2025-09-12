Crown by Third Time (CROWN2) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Crown by Third Time kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek CROWN2 augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Crown by Third Time kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Crown by Third Time kainos prognozė
$0.0951
$0.0951$0.0951
-1.85%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 17:38:02(UTC+8)

Crown by Third Time Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Crown by Third Time (CROWN2) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Crown by Third Time galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.0951 prekybos kainą 2025 m.

Crown by Third Time (CROWN2) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Crown by Third Time galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.099855 prekybos kainą 2026 m.

Crown by Third Time (CROWN2) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. CROWN2 ateities kaina yra $ 0.104847 su 10.25% augimo norma.

Crown by Third Time (CROWN2) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. CROWN2 ateities kaina yra $ 0.110090 su 15.76% augimo norma.

Crown by Third Time (CROWN2) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CROWN2 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.115594, o augimo norma – 21.55%.

Crown by Third Time (CROWN2) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CROWN2 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.121374, o augimo norma – 27.63%.

Crown by Third Time (CROWN2) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Crown by Third Time kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.197706 prekybos kainą.

Crown by Third Time (CROWN2) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Crown by Third Time kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.322042 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.0951
    0.00%
  • 2026
    $ 0.099855
    5.00%
  • 2027
    $ 0.104847
    10.25%
  • 2028
    $ 0.110090
    15.76%
  • 2029
    $ 0.115594
    21.55%
  • 2030
    $ 0.121374
    27.63%
  • 2031
    $ 0.127443
    34.01%
  • 2032
    $ 0.133815
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.140506
    47.75%
  • 2034
    $ 0.147531
    55.13%
  • 2035
    $ 0.154907
    62.89%
  • 2036
    $ 0.162653
    71.03%
  • 2037
    $ 0.170785
    79.59%
  • 2038
    $ 0.179325
    88.56%
  • 2039
    $ 0.188291
    97.99%
  • 2040
    $ 0.197706
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Crown by Third Time kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.0951
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.095113
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.095191
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.095490
    0.41%
Crown by Third Time (CROWN2) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma CROWN2 kaina yra $0.0951. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Crown by Third Time (CROWN2) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė CROWN2, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.095113. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Crown by Third Time (CROWN2) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė CROWN2, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.095191. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Crown by Third Time (CROWN2) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma CROWN2 kaina yra $0.095490. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Crown by Third Time kainų statistika

$ 0.0951
$ 0.0951$ 0.0951

-1.84%

$ 20.82M
$ 20.82M$ 20.82M

218.88M
218.88M 218.88M

$ 1.30K
$ 1.30K$ 1.30K

--

Naujausia CROWN2 kaina yra $ 0.0951. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -1.85%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 1.30K.
Be to, CROWN2 turi 218.88M apyvartą ir $ 20.82M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Crown by Third Time (CROWN2)

Bandote įsigyti CROWN2? Dabar galite CROWN2 įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Crown by Third Time ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti CROWN2 dabar

Crown by Third Time istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Crown by Third Time, dabartinė Crown by Third Time kaina yra 0.0951USD. Apyvartinė Crown by Third Time (CROWN2) pasiūla yra 0.00 CROWN2, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $20.82M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.03%
    $ 0.002700
    $ 0.1035
    $ 0.0899
  • 7 dienos
    -0.12%
    $ -0.013299
    $ 0.1176
    $ 0.082
  • 30 dienų
    -0.33%
    $ -0.048299
    $ 0.1576
    $ 0.082
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Crown by Third Time kaina pasikeitė $0.002700, atspindinti 0.03% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Crown by Third Time buvo prekiaujama aukščiausia $0.1176 ir žemiausia $0.082. Kainos pokytis buvo -0.12%. Ši naujausia tendencija parodo CROWN2 potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Crown by Third Time įvyko -0.33%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.048299 vertę. Tai rodo, kad CROWN2 artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Crown by Third Time kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą CROWN2 kainų istoriją

Kaip veikia Crown by Third Time (CROWN2) kainų prognozės modulis?

Crown by Third Time Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas CROWN2 kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Crown by Third Time ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą CROWN2 būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Crown by Third Time kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja CROWN2 ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina CROWN2 pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Crown by Third Time potencialą.

Kodėl CROWN2 kainų prognozė yra svarbi?

CROWN2 kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į CROWN2 dabar?
Pagal jūsų prognozes, CROWN2 pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio CROWN2 kainų prognozė?
Remiantis Crown by Third Time (CROWN2) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama CROWN2 kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 CROWN2 2026 m.?
1 vieneto Crown by Third Time (CROWN2) kaina šiandien yra $0.0951. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CROWN2 padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama CROWN2 kaina 2027 m.?
Crown by Third Time (CROWN2) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 CROWN2 kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė CROWN2 kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Crown by Third Time (CROWN2) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė CROWN2 kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Crown by Third Time (CROWN2) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 CROWN2 2030 m.?
1 vieneto Crown by Third Time (CROWN2) kaina šiandien yra $0.0951. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CROWN2 padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia CROWN2 kainų prognozė 2040 metams?
Crown by Third Time (CROWN2) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 CROWN2 kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 17:38:02(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.