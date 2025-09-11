Daugiau apie CROWN2

CROWN2 Kainos informacija

CROWN2 Baltoji knyga

CROWN2 Oficiali svetainė

CROWN2 Tokenomika

CROWN2 Kainų prognozė

CROWN2 Istorija

CROWN2 pirkimo vadovas

CROWN2valiutų konverteris į dekretinę valiutą

CROWN2 Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Crown by Third Time logotipas

Crown by Third Time kaina(CROWN2)

1 CROWN2 į USD – tiesioginė kaina:

$0.0861
$0.0861$0.0861
-7.71%1D
USD
Crown by Third Time (CROWN2) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:45:50(UTC+8)

Crown by Third Time (CROWN2) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0861
$ 0.0861$ 0.0861
24 val. žemiausia
$ 0.0969
$ 0.0969$ 0.0969
24 val. aukščiausia

$ 0.0861
$ 0.0861$ 0.0861

$ 0.0969
$ 0.0969$ 0.0969

$ 318.4607776304445
$ 318.4607776304445$ 318.4607776304445

$ 0.0100394548203388
$ 0.0100394548203388$ 0.0100394548203388

0.00%

-7.71%

-18.32%

-18.32%

Crown by Third Time (CROWN2) realiojo laiko kaina yra $ 0.0861. Per pastarąsias 24 valandas CROWN2 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0861 iki aukščiausios $ 0.0969 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CROWN2 kaina yra $ 318.4607776304445, o žemiausia – $ 0.0100394548203388.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CROWN2 per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -7.71%, o per pastarąsias 7 dienas – -18.32%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Crown by Third Time (CROWN2) rinkos informacija

No.840

$ 18.85M
$ 18.85M$ 18.85M

$ 1.10K
$ 1.10K$ 1.10K

$ 21.53M
$ 21.53M$ 21.53M

218.88M
218.88M 218.88M

250,000,000
250,000,000 250,000,000

250,000,000
250,000,000 250,000,000

87.55%

SOL

Dabartinė Crown by Third Time rinkos kapitalizacija yra $ 18.85M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.10K. CROWN2 apyvartoje yra 218.88M vienetų, o bendras kiekis siekia 250000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 21.53M

Crown by Third Time (CROWN2) kainos istorija USD

Stebėkite Crown by Third Time kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.007193-7.71%
30 dienų$ -0.0436-33.62%
60 dienų$ -0.0229-21.01%
90 dienų$ -0.0401-31.78%
Crown by Third Time kainos pokytis šiandien

Šiandien CROWN2 užfiksuotas $ -0.007193 (-7.71%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Crown by Third Time 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0436 (-33.62%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Crown by Third Time 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CROWN2 rodiklis pasikeitė $ -0.0229 (-21.01% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Crown by Third Time 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0401 (-31.78%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Crown by Third Time (CROWN2) pokyčius?

Peržiūrėkite Crown by Third Time kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Crown by Third Time (CROWN2)

CROWN is the utility token of the Photo Finish™LIVE virtual horse racing ecosystem created by Third Time Entertainment, a development studio whose previous horse racing games have been downloaded nearly 15 million times worldwide. Players stake CROWN tokens to proportionally own racetracks and receive a percentage of race entry fees in the form of DERBY, the in-game virtual currency.

Crown by Third Time galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Crown by Third Time investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti CROWN2statymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Crown by Third Time mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Crown by Third Time, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Crown by Third Time kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Crown by Third Time (CROWN2) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Crown by Third Time (CROWN2) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Crown by Third Time prognozes.

Peržiūrėkite Crown by Third Time kainos prognozę dabar!

Crown by Third Time (CROWN2) Tokenomika

Supratimas apie Crown by Third Time (CROWN2) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CROWN2išsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Crown by Third Time (CROWN2)

Ieškote, kaip nusipirkti Crown by Third Time? Viskas paprasta ir patogu! Crown by Third Time lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

CROWN2 į vietos valiutas

1 Crown by Third Time(CROWN2) į VND
2,265.7215
1 Crown by Third Time(CROWN2) į AUD
A$0.130011
1 Crown by Third Time(CROWN2) į GBP
0.062853
1 Crown by Third Time(CROWN2) į EUR
0.073185
1 Crown by Third Time(CROWN2) į USD
$0.0861
1 Crown by Third Time(CROWN2) į MYR
RM0.363342
1 Crown by Third Time(CROWN2) į TRY
3.554208
1 Crown by Third Time(CROWN2) į JPY
¥12.6567
1 Crown by Third Time(CROWN2) į ARS
ARS$122.64945
1 Crown by Third Time(CROWN2) į RUB
7.274589
1 Crown by Third Time(CROWN2) į INR
7.590576
1 Crown by Third Time(CROWN2) į IDR
Rp1,411.475184
1 Crown by Third Time(CROWN2) į KRW
119.582568
1 Crown by Third Time(CROWN2) į PHP
4.920615
1 Crown by Third Time(CROWN2) į EGP
￡E.4.145715
1 Crown by Third Time(CROWN2) į BRL
R$0.46494
1 Crown by Third Time(CROWN2) į CAD
C$0.118818
1 Crown by Third Time(CROWN2) į BDT
10.48698
1 Crown by Third Time(CROWN2) į NGN
129.863769
1 Crown by Third Time(CROWN2) į COP
$337.646316
1 Crown by Third Time(CROWN2) į ZAR
R.1.505889
1 Crown by Third Time(CROWN2) į UAH
3.554208
1 Crown by Third Time(CROWN2) į VES
Bs13.4316
1 Crown by Third Time(CROWN2) į CLP
$82.7421
1 Crown by Third Time(CROWN2) į PKR
Rs24.453261
1 Crown by Third Time(CROWN2) į KZT
46.414788
1 Crown by Third Time(CROWN2) į THB
฿2.736258
1 Crown by Third Time(CROWN2) į TWD
NT$2.613135
1 Crown by Third Time(CROWN2) į AED
د.إ0.315987
1 Crown by Third Time(CROWN2) į CHF
Fr0.068019
1 Crown by Third Time(CROWN2) į HKD
HK$0.669858
1 Crown by Third Time(CROWN2) į AMD
֏32.899671
1 Crown by Third Time(CROWN2) į MAD
.د.م0.777483
1 Crown by Third Time(CROWN2) į MXN
$1.60146
1 Crown by Third Time(CROWN2) į SAR
ريال0.322875
1 Crown by Third Time(CROWN2) į PLN
0.313404
1 Crown by Third Time(CROWN2) į RON
лв0.373674
1 Crown by Third Time(CROWN2) į SEK
kr0.805035
1 Crown by Third Time(CROWN2) į BGN
лв0.143787
1 Crown by Third Time(CROWN2) į HUF
Ft28.940793
1 Crown by Third Time(CROWN2) į CZK
1.796046
1 Crown by Third Time(CROWN2) į KWD
د.ك0.0262605
1 Crown by Third Time(CROWN2) į ILS
0.285852
1 Crown by Third Time(CROWN2) į AOA
Kz78.773751
1 Crown by Third Time(CROWN2) į BHD
.د.ب0.0324597
1 Crown by Third Time(CROWN2) į BMD
$0.0861
1 Crown by Third Time(CROWN2) į DKK
kr0.549318
1 Crown by Third Time(CROWN2) į HNL
L2.256681
1 Crown by Third Time(CROWN2) į MUR
3.91755
1 Crown by Third Time(CROWN2) į NAD
$1.513638
1 Crown by Third Time(CROWN2) į NOK
kr0.854973
1 Crown by Third Time(CROWN2) į NZD
$0.144648
1 Crown by Third Time(CROWN2) į PAB
B/.0.0861
1 Crown by Third Time(CROWN2) į PGK
K0.365064
1 Crown by Third Time(CROWN2) į QAR
ر.ق0.313404
1 Crown by Third Time(CROWN2) į RSD
дин.8.622915

Crown by Third Time išteklius

Išsamesnei Crown by Third Time analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Crown by Third Time svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Crown by Third Time

Kiek Crown by Third Time(CROWN2) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CROWN2 kaina USD valiuta yra 0.0861USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CROWN2 į USD kaina?
Dabartinė CROWN2 kaina USD valiuta yra $ 0.0861. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Crown by Third Time rinkos kapitalizacija?
CROWN2 rinkos kapitalizacija yra $ 18.85MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CROWN2 apyvartoje?
CROWN2 apyvartoje yra 218.88MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CROWN2 kaina?
CROWN2 pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 318.4607776304445USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CROWN2 kaina?
CROWN2 pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0100394548203388USD.
Kokia yra CROWN2 prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CROWN2 yra $ 1.10KUSD.
Ar CROWN2 kaina šiais metais kils?
CROWN2 šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CROWN2 kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:45:50(UTC+8)

Crown by Third Time (CROWN2) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

CROWN2-į-USD skaičiuoklė

Suma

CROWN2
CROWN2
USD
USD

1 CROWN2 = 0.0861 USD

Prekiauti CROWN2

CROWN2USDT
$0.0861
$0.0861$0.0861
-7.71%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis