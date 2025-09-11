Crown by Third Time (CROWN2) kainos informacija (USD)
$ 0.0861
$ 0.0861$ 0.0861
$ 0.0969
$ 0.0969$ 0.0969
$ 0.0861
$ 0.0861$ 0.0861
$ 0.0969
$ 0.0969$ 0.0969
$ 318.4607776304445
$ 318.4607776304445$ 318.4607776304445
$ 0.0100394548203388
$ 0.0100394548203388$ 0.0100394548203388
0.00%
-7.71%
-18.32%
-18.32%
Crown by Third Time (CROWN2) realiojo laiko kaina yra $ 0.0861. Per pastarąsias 24 valandas CROWN2 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0861 iki aukščiausios $ 0.0969 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CROWN2 kaina yra $ 318.4607776304445, o žemiausia – $ 0.0100394548203388.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CROWN2 per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -7.71%, o per pastarąsias 7 dienas – -18.32%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Crown by Third Time (CROWN2) rinkos informacija
$ 18.85M
$ 18.85M$ 18.85M
$ 1.10K
$ 1.10K$ 1.10K
$ 21.53M
$ 21.53M$ 21.53M
218.88M
218.88M 218.88M
250,000,000
250,000,000 250,000,000
250,000,000
250,000,000 250,000,000
87.55%
SOL
Dabartinė Crown by Third Time rinkos kapitalizacija yra $ 18.85M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.10K. CROWN2 apyvartoje yra 218.88M vienetų, o bendras kiekis siekia 250000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 21.53M
Crown by Third Time (CROWN2) kainos istorija USD
Stebėkite Crown by Third Time kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Šiandien
$ -0.007193
-7.71%
30 dienų
$ -0.0436
-33.62%
60 dienų
$ -0.0229
-21.01%
90 dienų
$ -0.0401
-31.78%
Crown by Third Time kainos pokytis šiandien
Šiandien CROWN2 užfiksuotas $ -0.007193 (-7.71%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Crown by Third Time 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0436 (-33.62%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Crown by Third Time 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CROWN2 rodiklis pasikeitė $ -0.0229 (-21.01% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Crown by Third Time 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0401 (-31.78%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Crown by Third Time (CROWN2) pokyčius?
CROWN is the utility token of the Photo Finish™LIVE virtual horse racing ecosystem created by Third Time Entertainment, a development studio whose previous horse racing games have been downloaded nearly 15 million times worldwide. Players stake CROWN tokens to proportionally own racetracks and receive a percentage of race entry fees in the form of DERBY, the in-game virtual currency.
Crown by Third Time kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Crown by Third Time (CROWN2) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Crown by Third Time (CROWN2) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Crown by Third Time prognozes.
Supratimas apie Crown by Third Time (CROWN2) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CROWN2išsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Crown by Third Time (CROWN2)
