Choise.com (CHO) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Choise.com kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek CHO augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Choise.com kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Choise.com kainos prognozė
$0.00409
+4.60%
USD
Faktinis
Prognozė
Choise.com Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Choise.com (CHO) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Choise.com galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.00409 prekybos kainą 2025 m.

Choise.com (CHO) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Choise.com galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.004294 prekybos kainą 2026 m.

Choise.com (CHO) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. CHO ateities kaina yra $ 0.004509 su 10.25% augimo norma.

Choise.com (CHO) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. CHO ateities kaina yra $ 0.004734 su 15.76% augimo norma.

Choise.com (CHO) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CHO 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.004971, o augimo norma – 21.55%.

Choise.com (CHO) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CHO 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.005219, o augimo norma – 27.63%.

Choise.com (CHO) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Choise.com kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.008502 prekybos kainą.

Choise.com (CHO) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Choise.com kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.013850 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.00409
    0.00%
  • 2026
    $ 0.004294
    5.00%
  • 2027
    $ 0.004509
    10.25%
  • 2028
    $ 0.004734
    15.76%
  • 2029
    $ 0.004971
    21.55%
  • 2030
    $ 0.005219
    27.63%
  • 2031
    $ 0.005480
    34.01%
  • 2032
    $ 0.005755
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.006042
    47.75%
  • 2034
    $ 0.006344
    55.13%
  • 2035
    $ 0.006662
    62.89%
  • 2036
    $ 0.006995
    71.03%
  • 2037
    $ 0.007345
    79.59%
  • 2038
    $ 0.007712
    88.56%
  • 2039
    $ 0.008097
    97.99%
  • 2040
    $ 0.008502
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Choise.com kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.00409
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.004090
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.004093
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.004106
    0.41%
Choise.com (CHO) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma CHO kaina yra $0.00409. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Choise.com (CHO) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė CHO, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.004090. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Choise.com (CHO) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė CHO, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.004093. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Choise.com (CHO) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma CHO kaina yra $0.004106. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Choise.com kainų statistika

$ 0.00409
$ 1.85M
452.00M
$ 45.75K
--

Naujausia CHO kaina yra $ 0.00409. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +4.60%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 45.75K.
Be to, CHO turi 452.00M apyvartą ir $ 1.85M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Choise.com (CHO)

Bandote įsigyti CHO? Dabar galite CHO įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Choise.com ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti CHO dabar

Choise.com istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Choise.com, dabartinė Choise.com kaina yra 0.00409USD. Apyvartinė Choise.com (CHO) pasiūla yra 0.00 CHO, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1.85M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.04%
    $ 0.000159
    $ 0.00412
    $ 0.0039
  • 7 dienos
    0.04%
    $ 0.000149
    $ 0.00412
    $ 0.00386
  • 30 dienų
    -0.17%
    $ -0.000860
    $ 0.01384
    $ 0.00375
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Choise.com kaina pasikeitė $0.000159, atspindinti 0.04% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Choise.com buvo prekiaujama aukščiausia $0.00412 ir žemiausia $0.00386. Kainos pokytis buvo 0.04%. Ši naujausia tendencija parodo CHO potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Choise.com įvyko -0.17%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000860 vertę. Tai rodo, kad CHO artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Choise.com kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą CHO kainų istoriją

Kaip veikia Choise.com (CHO) kainų prognozės modulis?

Choise.com Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas CHO kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Choise.com ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą CHO būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Choise.com kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja CHO ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina CHO pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Choise.com potencialą.

Kodėl CHO kainų prognozė yra svarbi?

CHO kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į CHO dabar?
Pagal jūsų prognozes, CHO pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio CHO kainų prognozė?
Remiantis Choise.com (CHO) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama CHO kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 CHO 2026 m.?
1 vieneto Choise.com (CHO) kaina šiandien yra $0.00409. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CHO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama CHO kaina 2027 m.?
Choise.com (CHO) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 CHO kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė CHO kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Choise.com (CHO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė CHO kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Choise.com (CHO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 CHO 2030 m.?
1 vieneto Choise.com (CHO) kaina šiandien yra $0.00409. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CHO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia CHO kainų prognozė 2040 metams?
Choise.com (CHO) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 CHO kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.