Birža
DEX+
Pirkti kriptovaliutas
Rinkos
Spot
Ateities sandoriai
500X
Uždirbti
Įvykiai
Daugiau
CHZ Frenzy
YB
Uždaryta
yieldbasis
--
0.00%
Aukščiausia pirkimo kaina(--)
--
Žemiausia pardavimo kaina(--)
--
24 val. apimtis(--)
--
Bendra apimtis(--)
--
Prekybos laikotarpis
Bus paskelbta vėliau ~ Bus paskelbta vėliau
Atsiskaitymo laikas
Bus paskelbta vėliau
Įkeitimo norma
0.00%
Mokesčiai
Žiūrėti
Aukščiausia pirkimo kaina(--)
--
Žemiausia pardavimo kaina(--)
--
24 val. apimtis(--)
--
Bendra apimtis(--)
--
Prekybos laikotarpis
Bus paskelbta vėliau ~ Bus paskelbta vėliau
Atsiskaitymo laikas
Bus paskelbta vėliau
Įkeitimo norma
0.00%
Mokesčiai
Žiūrėti
Rinkos diagrama
Informacija
Rinkos diagrama
Informacija
1min.
15min.
30min.
1H
4H
1d.
7d.
Kainų tendencija
Gylio tendencija
Pavedimų knyga
Užpildytas
Pavedimų knyga
Užpildytas
Kurti pavedimą
Rodyti tik mano pavedimus
Filtrai
Kiekis
Suma
Veiksmas
Kaina
Kiekis
Suma
Veiksmas
Atviri pavedimai
(0)
Pavedimų istorija
Atsiskaitymų istorija