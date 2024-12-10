MOVE

Movement Network is an ecosystem of Modular Move-Based Blockchains that enables developers to build secure, performant, and interoperable blockchain applications, bridging the gap between Move and EVM ecosystems.

VardasMOVE

ReitingasNo.160

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis0.0001%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)1.07%

Cirkuliuojantis kiekis2,750,000,000

Maksimali pasiūla10,000,000,000

Bendra pasiūla10,000,000,000

Cirkuliacijos norma0.275%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas1.448985144751115,2024-12-10

Mažiausia kaina0.11159400201068152,2025-09-23

Vieša blokų grandinėETH

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

Atsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

MOVE/USDT
Movement
----
--
24val. aukščiausias
--
24val. žemiausias
--
24 val. apimtis (MOVE)
--
24 val. suma (USDT)
--
Loading...