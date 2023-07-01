MCN

MCN (Multi-Community Network) is an innovative GameFi platform that revolutionizes the way players interact with gaming entertainment and earn from it. Built on blockchain and communitydriven, MCN combines the benefits of DeFi, NFT, and financial mechanisms with immersive gaming Systems.

ReitingasNo.1828

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)4.21%

Cirkuliuojantis kiekis12,000,000

Maksimali pasiūla12,000,000

Bendra pasiūla12,000,000

Cirkuliacijos norma1%

Išleidimo data2023-07-01 00:00:00

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą0.1 USDT

Visų laikų rekordas9.457790290498655,2024-12-29

Mažiausia kaina0.06541121432124603,2025-05-15

Vieša blokų grandinėBSC

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

Loading...