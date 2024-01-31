DEFI

De.Fi is the Web3 SocialFi & Antivirus. By bringing accessibility and gamification along with cutting edge risk mitigation technology, De.Fi is onboarding the next 100 million investors unlocking previously latent opportunity.

VardasDEFI

ReitingasNo.2785

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)9,980.13%

Cirkuliuojantis kiekis30,059,736.11

Maksimali pasiūla1,000,000,000

Bendra pasiūla102,388,828.12

Cirkuliacijos norma0.03%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas1.004206075461872,2024-01-31

Mažiausia kaina0.002023143867285916,2025-04-07

Vieša blokų grandinėETH

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

MEXC yra paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis. Atraskite pirmaujančią pasaulyje kriptovaliutų biržą – pirkite, prekiaukite ir uždirbkite su kriptovaliutomis. Prekiaukite „Bitcoin" BTC, „Ethereum" ETH ir daugiau nei 3,000 alternatyvių kriptovaliutų.
