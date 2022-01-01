Collies (COLLIES) Tokenomics
Welcome to $COLLIES, the pioneering community-driven token crafted for dog lovers everywhere, with a special place in its heart for fans of the intelligent and loyal Border Collie. $COLLIES is more than just a cryptocurrency—it’s a movement that unites the timeless values of loyalty, passion, and companionship with the limitless possibilities of blockchain innovation. In a world where technology and emotion often feel worlds apart, $COLLIES stands as a bridge, bringing together people who cherish their furry companions and those who believe in the transformative power of decentralized finance.
At its core, $COLLIES is about celebrating the unique bond between humans and dogs. Inspired by the Border Collie’s legendary intelligence, agility, and devotion, our project seeks to create a digital ecosystem where every member feels valued, empowered, and connected. Whether you’re a lifelong dog owner, an NFT enthusiast, or a newcomer to the world of crypto, you’ll find a welcoming pack in the $COLLIES community.
ການສະໜອງທັງໝົດ:
ຈໍານວນສູງສຸດຂອງCOLLIES ໂທເຄັນທີ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂື້ນ ຫຼື ຈະເຄີຍໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງ.
ການສະໜອງການໄຫຼວຽນ:
ຈໍານວນຂອງໂທເຄັນໃນປະຈຸບັນຢູ່ໃນຕະຫຼາດ ແລະ ໃນມືສາທາລະນະ.
ການສະໜອງສູງສຸດ:
ຄວາມຕ້ອງການຄົງທີ່ກ່ຽວກັບຈໍານວນCOLLIES ໂທເຄັນທັງຫມົດທີ່ສາມາດມີຢູ່.
FDV (ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງເຕັມທີ່):
ຄິດໄລ່ຈາກລາຄາປັດຈຸບັນ × ການສະໜອງສູງສຸດ, ນີ້ເປັນການຄາດຄະເນຂອງມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ຖ້າໂທເຄັນທັງໝົດຢູ່ໃນການໝູນວຽນ.
ອັດຕາເງິນເຟີ້:
ການສະທ້ອນເຖິງຄວາມໄວຂອງການເປີດຕົວໂທເຄັນໃຫມ່ນີ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຂາດແຄນ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາໃນໄລຍະຍາວ.
ເປັນຫຍັງເມຕຣິກເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບຜູ້ຊື້ຂາຍ?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນທີ່ສູງຂຶ້ນ = ສະພາບຄ່ອງຫຼາຍ.
ການສະຫນອງສູງສຸດທີ່ຈໍາກັດ + ອັດຕາເງິນເຟີ້ຕໍ່າ = ທ່າແຮງການປັບລາຄາໃນໄລຍະຍາວ.
ການແຜ່ກະຈາຍໂທເຄັນໂປ່ງໃສ = ຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນທີ່ດີກວ່າໃນໂຄງການ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍາຂອງການຄວບຄຸມສູນກາງ.
FDVສູງເມື່ອມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຕໍ່າ = ອາດຈະເປັນສັນຍານຂອງການປະເມີນມູນຄ່າເກີນ.
ດຽວນີ້ເຈົ້າເຂົ້າໃຈCOLLIES's tokenomics, ມາສຳຫຼວດລາຄາສົດຂອງCOLLIESໂທເຄັນກັນເທາະ!
