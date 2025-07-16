출금 오류 메시지 및 일반적인 문제

1. 네트워크 주소란 무엇인가요? 블록체인에서 네트워크 주소는 일반적으로 블록체인 네트워크에서 참여자나 자산을 식별하고 위치를 찾는 데 사용됩니다. 블록체인 네트워크마다 고유한 주소 네이밍 지정 규칙과 주소 형식이 있습니다. 예를 들어, 이더리움 네트워크 주소는 "0x"로 시작하여 40개의 16진수로 구성되며, 비트코인 주소는 일반적으로 "1"로 시작하여 1. 네트워크 주소란 무엇인가요? 블록체인에서 네트워크 주소는 일반적으로 블록체인 네트워크에서 참여자나 자산을 식별하고 위치를 찾는 데 사용됩니다. 블록체인 네트워크마다 고유한 주소 네이밍 지정 규칙과 주소 형식이 있습니다. 예를 들어, 이더리움 네트워크 주소는 "0x"로 시작하여 40개의 16진수로 구성되며, 비트코인 주소는 일반적으로 "1"로 시작하여
1. 네트워크 주소란 무엇인가요?


블록체인에서 네트워크 주소는 일반적으로 블록체인 네트워크에서 참여자나 자산을 식별하고 위치를 찾는 데 사용됩니다. 블록체인 네트워크마다 고유한 주소 네이밍 지정 규칙과 주소 형식이 있습니다.

예를 들어, 이더리움 네트워크 주소는 "0x"로 시작하여 40개의 16진수로 구성되며, 비트코인 주소는 일반적으로 "1"로 시작하여 26~35자, 또는 "bc1"로 시작하여 41~62자로 구성됩니다.

2. 메모란 무엇인가요?


메모는 특정 블록체인 네트워크에서 트랜잭션에 추가되는 텍스트 또는 데이터 필드입니다. 메모는 트랜잭션에 대한 추가 정보나 지침을 제공하는 데 사용할 수 있으며 특정 트랜잭션과 연관되어 있습니다.

블록체인 네트워크마다 자체 규정과 제한 사항이 있을 수 있으므로 메모 필드를 사용할 때는 해당 규칙을 따르는 것이 중요합니다. 일부 블록체인 네트워크에서는 일반적으로 메모 필드가 선택 사항입니다. 메모에 대해 자세히 알아보려면 "메모/태그란 무엇인가요?" 가이드를 참조하세요.

3. 출금 중에 메모 주소를 잘못 입력한 경우 어떻게 해야 하나요?


출금 SMS나 이메일을 확인하기 전에 메모 정보를 잘못 입력한 사실을 알게 되면 '출금' 섹션으로 이동하여 해당 출금 작업에 대해 [취소]를 클릭할 수 있습니다. 그런 다음 올바른 주소로 출금을 다시 시작할 수 있습니다.

  • 웹사이트: MEXC 공식 웹사이트 홈페이지의 내비게이션 바에서 [자산]을 선택한 후 [거래 내역]을 선택합니다. 거래 내역 페이지에서 [출금 기록]을 선택한 후 취소를 진행합니다.
  • 앱: MEXC 앱 홈페이지에서 왼쪽 상단의 사용자 아이콘을 누른 후 [거래 내역]을 선택합니다. [입금/출금]을 누르고 [출금 기록]을 선택한 후 취소를 진행합니다.

출금 확인 이메일이나 SMS를 받았지만 메모 정보를 잘못 입력한 경우, 출금 작업용 TxID를 복사하여 수신 플랫폼에 문의하면 자산 복구에 대한 도움을 받을 수 있습니다.

4. "출금 주소가 규정에 맞지 않습니다"가 표시되는 이유는 무엇인가요? (왜 "주소와 네트워크가 일치하지 않습니다. 확인 후 다시 시도해 주세요"가 표시되는 이유는 무엇인가요?)

출금 과정에서 출금 네트워크와 일치하지 않거나 다른 문자가 포함된 주소를 입력하면 "출금 주소가 규정에 맞지 않습니다" 또는 "주소와 네트워크가 일치하지 않습니다"라는 메시지가 표시됩니다. 확인 후 다시 시도해 주세요"라는 메시지가 표시됩니다. 다른 출금 네트워크를 선택하거나 해당 출금 네트워크에 해당하는 올바른 출금 주소를 입력해야 합니다.

아래 이미지와 같이 MEXC에서 USDT를 출금할 때 출금 주소로 ERC20 주소를 사용하지만 출금 네트워크로 TRX (TRC20)를 선택하면 "출금 주소가 규정에 맞지 않습니다"라는 메시지가 표시됩니다.


5. "네트워크 사용 중"이 표시되는 이유는 무엇인가요?


현재 네트워크가 혼잡하여 트래픽이 많은 경우, 출금 작업에 대해 '네트워크 사용 중' 메시지가 표시됩니다. 다른 네트워크를 선택하거나 잠시 기다렸다가 출금을 다시 시도할 수 있습니다.

위의 출금 오류 메시지 외에도 출금 작업과 관련하여 다음과 같은 일반적인 문제가 발생할 수 있습니다:

6. 출금이 반영되지 않은 경우 어떻게 해야 하나요?


출금 상태가 '처리 중'으로 표시되는 경우 블록체인 네트워크의 특성과 혼잡 가능성으로 인해 전송이 지연될 수 있습니다. 처리될 때까지 조금만 기다려주세요.

출금 상태가 "완료됨"으로 표시되지만 시간이 지나도 아직 전송된 자산을 받지 못한 경우, 블록체인의 컨펌 수가 입금 당사자의 요구 사항을 충족할 때까지 기다려주시기 바랍니다. 또는 MEXC에서 TxID를 복사하여 입금 플랫폼의 고객 서비스에 문의하여 추가 지원을 받으실 수 있습니다.

출금 요청이 TxID 생성 없이 6시간 이상 보류된 경우, 즉시 MEXC 온라인 고객 서비스에 연락하여 출금 요청 스크린샷을 제출해 주시면 요청하신 사항을 도와드리겠습니다. 아래는 MEXC 플랫폼에서 TxID를 찾는 방법을 설명하는 예시입니다.


7. 잘못된 주소로 출금한 경우에는 어떻게 해야 하나요?


출금 SMS나 이메일을 확인하기 전에 출금 주소를 잘못 입력한 것을 알았다면 '출금' 섹션으로 이동하여 해당 출금 작업에 대해 [취소]를 클릭할 수 있습니다. 그런 다음 올바른 주소로 출금을 다시 시작할 수 있습니다.

  • 웹사이트: MEXC 공식 웹사이트 홈페이지의 내비게이션 바에서 [자산]을 선택한 후 [거래 내역]을 선택합니다. 거래 내역 페이지에서 [출금 기록]을 선택한 후 취소를 진행합니다.
  • 앱: MEXC 앱 홈페이지에서 왼쪽 상단의 사용자 아이콘을 누른 후 [거래 내역]을 선택합니다. [입금/출금]을 누르고 [출금 기록]을 선택한 후 취소를 진행합니다.

출금 이메일이나 SMS를 이미 확인했다면 시스템에서 자동으로 출금 절차를 시작하며, 전송을 중지할 수 없습니다. 블록체인 주소의 익명성으로 인해 수취인을 찾을 수 없습니다. 잘못된 주소로 출금한 경우 다른 방법을 통해 대상 주소의 소유자에게 연락하여 자산 반환을 협의하시기 바랍니다.

면책 조항: 본 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계, 상담 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 구매, 판매 또는 보유에 대한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.


