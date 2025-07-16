



2014년 개빈 우드(Gavin Wood) 박사는 웹 3.0이라는 혁신적인 개념을 도입했습니다. 그의 비전은 웹 3.0이 인터넷을 보다 중앙화되고 검증 가능하며 안전하게 만드는 것을 목표로 하는 일련의 프로토콜과 움직임을 대변해야 한다는 것이었습니다. 웹 3.0의 개념은 사용자가 자신의 정체성, 데이터 및 운명을 제어할 수 있는 서버리스(serverless) 탈중앙화 인터넷을 실현하는 것과 관련이 있습니다. 웹 3.0은 새로운 글로벌 디지털 경제를 시작하고, 새로운 비즈니스 모델과 시장을 창출하고, 플랫폼 독점을 깨고, 광범위한 상향식 혁신을 주도할 준비가 되어 있습니다.









현재 우리가 살고 있는 시대에 인터넷의 출현 결과를 체감할 수 있으므로 인터넷의 자세한 기원과 발전 역사에 대해서는 자세히 다루지 않을 것입니다.





웹 1.0의 시대는 전통적인 미디어의 전자 버전으로 이해할 수 있습니다. 웹사이트가 정보를 제공하고 사용자는 수동적으로 정보를 받았습니다. 이 시기는 야후(Yahoo), 시나(Sina)와 같은 포털 사이트로 대표됩니다. 인터넷 속도의 한계로 인해 라이브 스트리밍은 대부분 텍스트 형식의 방송에 의존했습니다.





웹 2.0 시대에는 기술과 하드웨어의 발전으로 정보의 보급이 이전에는 제한되었던 대상에서 보편적인 대상으로 변화되었습니다. 커뮤니케이션 채널은 단순한 웹 페이지에서 이미지, 텍스트, 비디오, 라이브 스트리밍 등 다양한 형식을 제공하는 각양각색의 콘텐츠 플랫폼으로 진화했으며, 사용자는 콘텐츠 제작에 직접 기여할 수 있게 되었습니다. 사용자와 인터넷 간의 관계는 수동적인 수용에서 쌍방향 상호 작용을 가능하게 하는 상호 참여로 바뀌게 되었습니다.





우리는 현재 웹 2.0의 시대에 살고 있습니다. 인터넷은 엄청난 편리함과 함께 많은 도전을 가져왔습니다. 우리는 정보의 과부하, 채널 포화 문제, 집중력 감소, 가치 요구를 충족할 수 없는 것과 같은 문제를 겪고 있습니다. 또한 주요 인터넷 기업의 개인정보 통제가 강화됨에 따라 데이터 악용, 개인정보 소유권 상실 등 새로운 문제가 대두되면서 이에 대한 시급한 해결책이 요구되고 있습니다.





웹 3.0의 등장은 이러한 문제를 해결하고 보다 효율적이고 공정하며 신뢰할 수 있고 가치 중심적인 인터넷 세상으로 이끄는 것을 목표로 합니다. 이러한 맥락에서 사이버 정체성, 자산 및 데이터는 개인에게 반환되고 더욱 탈중앙화됩니다. 이 모델은 사용자 생성, 사용자 소유권, 사용자 제어 및 배포를 중심으로 진행됩니다. 웹 3.0은 탈중앙화 가치 인터넷이라고도 합니다.









2.1 무신뢰: 블록체인 기술을 기반으로 구축된 탈중앙화는 무신뢰를 달성하기 위한 기술 기반을 형성합니다. 사용자는 중앙화된 제3자 기관에 의존하지 않고 독립적으로 확인할 수 있는 것만 신뢰하면 됩니다.





2.2 데이터 소유권: 블록체인 기반의 데이터 소유권 및 제어 메커니즘을 통해 독점 인터넷 회사에 의해 개인 데이터가 수집되고 잠재적으로 악용되는 현 상황에 혁신을 일으킬 것입니다. 사용자는 자신의 데이터에 대한 소유권 및 사용 권한을 갖게 되어 개인 정보를 효과적으로 보호할 수 있습니다.





2.3 통합 ID, 데이터 섬의 해체: 새로운 플랫폼을 사용할 때마다 새 계정과 암호를 만들어야 하며, 이러한 자격 증명을 기억하는 것 외에 플랫폼 간의 데이터는 상호 운용되지 않습니다. 웹 3.0 시대에는 다양한 탈중앙화 응용 프로그램(DApp)에서 사용할 수 있는 통합 ID를 갖게 됩니다. 생성하는 모든 데이터는 통합 ID에 연결되어 플랫폼 간에 원활한 액세스를 제공합니다.





2.4 독점 파괴: 웹 2.0 시대에 인터넷 거대 기업은 자체 생태계를 형성했으며 핵심 인터넷 기업은 이러한 생태계를 "지배"하고 데이터, 가치 및 네트워크 효과를 독점했습니다. 웹 3.0 생태계에서 번영은 그 안에 있는 모든 애플리케이션에 의해 공동으로 구축되며, 사용자가 사용할 수 있는 애플리케이션의 범위가 다양할수록 생태계의 번영 수준이 높아집니다.













웹 3.0은 투명하고 신뢰할 수 있는 인터넷 경제 모델을 가져올 것입니다.





웹 3.0의 세계에서 생성된 데이터는 사용자의 것입니다. 소비자는 생산자의 허가 및 확인 없이 데이터를 사용할 권리가 없습니다. 동시에 콘텐츠 소유자는 자신이 만든 고품질 콘텐츠의 혜택을 누릴 수 있습니다. 사용자는 어떤 면에서 소비자이자 관리자입니다.





웹 3.0에서 사용자는 자신이 만든 모든 콘텐츠에 대한 완전한 소유권을 갖습니다.





전통적인 인터넷 환경에서 콘텐츠 제작자인 사용자는 그에 상응하는 혜택을 누리지 못하는 경우가 많습니다. 예를 들어 사용자가 트위터에 게시한 글은 트위터 자체의 결정으로 인해 삭제될 수 있습니다. 웹 3.0의 세계에서는 이러한 문제가 해결됩니다. 제품 및 게임을 변경하려면 커뮤니티 투표가 필요하며, 개발자는 더 이상 일방적인 의사 결정 권한을 갖지 않습니다.









현재 웹 3.0은 블록체인 네트워크 정체로 인한 효율성 저하, 일반 사용자에게 높은 네트워크 비용 전가, 해커에 의해 악용되는 스마트 계약 취약성 등 여전히 많은 문제를 안고 있습니다. 웹 3.0은 학습 난이도가 있기 때문에 신규 사용자가 능숙해지기까지 일정 시간이 필요하므로 대중화가 더 어렵습니다.







