GameFi는 Yearn Finance 설립자 Andre Cronje가 처음 만들었습니다. 게임화된 요소가 있는 DeFi 프로토콜을 설명하기 위한 용어로 시작되었지만, 이후 블록체인 게임을 의미하는 용어로 발전했습니다. 기존 게임의 아이템, 스킨, 코인은 실제로 돈을 받고 판매할 수 있으며, 이로 인해 전문 스튜디오가 수익을 위해 게임 내에서 그라인딩, 파GameFi는 Yearn Finance 설립자 Andre Cronje가 처음 만들었습니다. 게임화된 요소가 있는 DeFi 프로토콜을 설명하기 위한 용어로 시작되었지만, 이후 블록체인 게임을 의미하는 용어로 발전했습니다. 기존 게임의 아이템, 스킨, 코인은 실제로 돈을 받고 판매할 수 있으며, 이로 인해 전문 스튜디오가 수익을 위해 게임 내에서 그라인딩, 파
튜토리얼/블록체인 백과사전/인기있는 컨셉/GameFi란 무엇인가요?

GameFi란 무엇인가요?

2025년 7월 16일MEXC
0m
다음으로 공유
#기본#Web3#초보자#기본 개념
FINANCE
FINANCE$0.001749+50.12%
DeFi
DEFI$0.001689-5.21%
엔에프티
NFT$0.0000004304-0.55%
PlaysOut
PLAY$0.04565-2.68%
라디오카카
RACA$0.00005372-2.53%

GameFi는 Yearn Finance 설립자 Andre Cronje가 처음 만들었습니다. 게임화된 요소가 있는 DeFi 프로토콜을 설명하기 위한 용어로 시작되었지만, 이후 블록체인 게임을 의미하는 용어로 발전했습니다.

기존 게임의 아이템, 스킨, 코인은 실제로 돈을 받고 판매할 수 있으며, 이로 인해 전문 스튜디오가 수익을 위해 게임 내에서 그라인딩, 파워 레벨링, 재충전 등의 활동에 참여하기도 합니다. 이러한 행위는 게임 개발사들에 의해 금지되어 있지만, 수많은 회색 플랫폼에서 이러한 거래가 계속 이루어지고 있습니다. 또한 계정 차단과 같은 조치는 게임 플랫폼에 대한 플레이어의 불만을 야기할 수 있습니다.

블록체인 게임은 게임 내 아이템의 가치를 크게 상승시킵니다. 고유성, 희소성, 양도 가능성, 소유권 등을 갖춘 아이템은 전적으로 플레이어의 소유입니다. 이러한 게임 아이템의 특성을 고려하면, 게임파이의 핵심 구성 요소인 대체 불가능한 토큰에 내재된 특징과 일치한다는 것을 알 수 있습니다.

1. 게임이 온체인으로 전환해야 하는 이유


1.1 경제 메커니즘이 내재된 게임에는 당연히 거래가 포함되며, 대부분의 게임에는 자체적인 경제 시스템이 있습니다.

1.2 게임 내 고유 자산의 다양한 목적(거래, 투기, 수집)은 NFT와 밀접한 관련이 있습니다.

1.3 게임 산업 체인 내 관계를 혁신함으로써 가상 게임 경제에 기반한 비즈니스 모델이 더욱 활기차고 풍성해질 것입니다.

2. GameFi 개발


2017년 11월, CryptoKitties가 출시되면서 이더리움 네트워크의 혼잡을 유발했습니다. 가상 고양이를 키우는 이 게임은 당시 이더리움 트랜잭션의 약 30%를 차지하며 네트워크 혼잡과 가스비 급등으로 이어졌습니다. 이는 곧바로 개발팀이 게임 전용 퍼블릭 블록체인인 플로우에 집중하게 된 계기가 되었습니다.

2021년 여름, Axie Infinity는 Play-to-Earn 모델과 높은 수익률로 엄청난 인기를 얻으며 블록체인 게임 시장 전체에 열풍을 불러일으켰습니다.

2021년 하반기에는 Axie Infinity를 필두로 다양한 퍼블릭 체인에서 다른 블록체인 게임 프로젝트들이 빠르게 뒤를 따랐습니다. Farmers World, RACA, CryptoMines, CyberDragon, Wolf Game, Sunflower Farmers와 같은 타이틀이 출시되어 블록체인 게임 열풍에 활력을 불어넣었습니다.

2022년에는 블록체인 게임이 손익분기점에 도달하는 주기가 길어지면서 사용자들의 관심에서 점차 멀어졌습니다.

2022년 4월, 최초의 모바일 Move-2-Earn NFT 게임으로 STEPN이 출시되었습니다. 하반기에 STEPN은 엄청난 인기를 얻었고, 유사한 게임이 더 많이 등장했습니다. "X-to-Earn"이라는 개념이 주목을 받았습니다.

3. GameFi의 특징


3.1 자산의 소유권: GameFi에서는 플레이어가 게임 내 자산에 대한 소유권을 가지며, 이는 기존 게임에서 크게 벗어난 것입니다.

3.2 오픈 마켓: GameFi는 시장에서 게임 내 자산을 자유롭게 구매, 판매, 거래할 수 있도록 하여 수익 창출의 가능성을 제공합니다.

3.3 보상 인센티브: 현재 플레이어를 유인하는 가장 큰 원동력은 수익 창출을 위해 GameFi 프로젝트에 참여할 수 있는 기회입니다.

4. GameFi의 주요 유형


4.1 게임 유형별로 분류: 여기에는 크게 카드 게임, 복권형 게임, 육성 게임, 건설 게임, 경쟁 게임의 다섯 가지 유형이 포함됩니다.

4.2 토큰 유형별 분류: 단일 토큰, 이중 토큰, 멀티 토큰 모델.

4.3 산업 체인별 분류: 발행 플랫폼, 게임 체인, 탈중앙화 컴퓨팅, 수익 창출 길드.

5. GameFi의 최신 이슈


5.1 낮은 수준의 독립적인 개발: 현재 시중에 나와 있는 많은 GameFi 유형은 기존 게임에서 찾아볼 수 있으며, 일부는 기존 게임의 경제 모델을 직접 통합하기도 합니다. GameFi 팀은 기존 게임 회사에 비해 경험이 부족한 경우가 많기 때문에 개선의 여지가 많습니다.

5.2 게임 설계 및 운영 경험 부족: Native crypto 팀은 게임 메커니즘을 설계하고 경제 모델을 조정하는 데 경험이 부족한 경우가 많습니다. 안정적인 게임 경제 시스템을 유지하기 위한 다양한 수단을 잘 알지 못하기 때문에 많은 GameFi 프로젝트가 결국 쇠퇴의 길로 접어들게 됩니다.

5.3 전통적인 유통 채널에 대한 의존도: GameFi 프로젝트는 전통적인 유통 채널에서 완전히 벗어나지 못했으며 여전히 App Store, Google Store, Facebook과 같은 플랫폼에서 홍보가 필요합니다.

6. 결론


블록체인 애호가의 관점에서 GameFi는 보다 효율적이고 고품질의 자율 거래 경험을 제공하며, 기존 게임의 한계를 뛰어넘어 새로운 가치와 경험을 창출합니다.

블록체인 게임의 토큰 기반 거버넌스는 플레이어가 게임 캐릭터, 자산, 아이템을 완전히 제어할 수 있기 때문에 플레이어가 투표를 통해 게임을 최적화하고 업그레이드할 수 있습니다. 또한 탈중앙화 블록체인 게임 운영 및 유지에 플레이어가 참여하는 등 여러 가지 운영상의 이점이 있습니다. 후속 플레이어 사용자 수가 증가함에 따라 초기 플레이어가 얻는 혜택도 크게 늘어날 것입니다.

또한, 다른 블록체인 산업에서도 GameFi의 특정 중앙화된 뱅킹 측면은 계속해서 뛰어난 성능을 발휘하고 있습니다. 이를 통해 플레이어는 주식, 펀드, 선물 등 기존 금융에서 볼 수 있는 다양한 금융 도구를 탐색할 수 있습니다. 전반적으로 GameFi 프로젝트는 블록체인 게임 업계에서 아직 초기 탐색 단계에 있지만, 전망은 밝습니다.

물론 많은 플레이어가 다운로드 없이 링크를 직접 클릭하거나 상점에 입장할 수 있는 원활한 게임 플레이를 원하기 때문에, GameFi는 높은 지연 시간 문제와 같이 극복해야 할 단점이 있다는 것은 부인할 수 없는 사실입니다. 그러나 현재 블록체인 게임은 블록체인의 전반적인 TPS 속도에 의해 제한되기 때문에 플레이어가 온체인 상호작용 중에 항상 원활한 게임 경험을 즐기지 못할 수도 있습니다. 또한, 플레이어가 GameFi 기기를 구입하는 비용도 크게 낮아지지 않았습니다. Axie Infinity와 같은 게임의 경우, 플레이어는 입장 승인을 받기 위해 세 마리의 펫을 소유해야 할 수도 있습니다. 즉, 게임을 플레이하기 위해서는 일정 수준의 경제력이 필수 조건입니다. 또한, 플레이어가 블록체인 게임을 원활하게 플레이하기 위해서는 블록체인 지식에 대한 상당한 이해가 필요하며, 이러한 상황이 바뀔지는 아직 불확실합니다.


인기 글

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

요약Recall은 탈중앙화된 시장 메커니즘을 활용하여 소수의 거대 기술 기업에 맡기는 대신, 커뮤니티가 필요한 AI 기술을 스스로 결정할 수 있도록 합니다.플랫폼의 기본 자산인 RECALL 토큰은 시장 창출, AI 제품 지원, 보상 획득, 네트워크 거버넌스 참여에 사용됩니다.사용자는 AI 분야의 예측 시장과 유사하게 우수한 AI 제품을 식별하고 지원함으로써

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

요약1) 이정표 달성: BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)은 바이낸스에 데뷔한 최초의 중국 밈코인으로, 시장의 기존 관념을 깼습니다.2) 폭발적 성장: 출시 후 단 3일 만에 시가총액이 0에서 3억 달러(10월 9일 기준)로 급등했으며, 바이낸스 Alpha 상장 후 1시간 만에 2,000% 폭등했습니다.3) 문화적 현상: &#34;애플 vs

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

디지털 세상에서 금을 캐는 모습을 상상해 보세요. 당신의 컴퓨터가 강력한 채굴 기계가 되어 하루 24시간 가치 있는 보물을 찾기 위해 작동하는 것입니다. 비트코인 채굴은 당신의 하드웨어를 디지털 광부로 바꾸어, 전 세계 수백만 채굴자들과 경쟁하며 복잡한 퍼즐을 해결하고 암호화폐 보상을 얻는 과정입니다. 초보자에게는 이 과정이 다소 신비롭게 느껴질 수 있지만

관련 문서

텔레그램 봇 한 번에 이해하기

텔레그램 봇 한 번에 이해하기

세계 최고의 소셜 앱 중 하나인 텔레그램(Telegram)은 8억 명 이상의 사용자를 자랑하며 매일 250만 명 이상의 신규 등록이 이루어지고 있습니다. 사용자는 보안과 암호화 때문에 다른 많은 선택지보다 텔레그램을 선호합니다.텔레그램 봇은 항상 플랫폼의 주요 기능이었으며, 많은 그룹이 자동화 운영, 인증 및 스팸 제거를 위해 제 3자 봇을 사용합니다.디스

NFT란?

NFT란?

NFT는 고유 식별자와 특정 정보를 저장할 수 있는 추가 매개 변수가 있는 토큰 유형입니다. 고유 식별자는 토큰을 대체 불가능하게 만드는 것입니다. 추가 정보는 텍스트, 이미지, 오디오 및 비디오 파일과 같은 모든 유형의 데이터일 수 있습니다.NFT는 &#34;Non-Fungible Token&#34;의 약자로 교환할 수 없는 토큰을 의미합니다. 비트코인(

웹 3.0이란?

웹 3.0이란?

2014년 개빈 우드(Gavin Wood) 박사는 웹 3.0이라는 혁신적인 개념을 도입했습니다. 그의 비전은 웹 3.0이 인터넷을 보다 중앙화되고 검증 가능하며 안전하게 만드는 것을 목표로 하는 일련의 프로토콜과 움직임을 대변해야 한다는 것이었습니다. 웹 3.0의 개념은 사용자가 자신의 정체성, 데이터 및 운명을 제어할 수 있는 서버리스(serverless

탈중앙화 대출이란?

탈중앙화 대출이란?

DEX 거래소와 마찬가지로 탈중앙화 대출 역시 탈중앙화 금융의 핵심 요소 중 하나입니다. 2020년 여름의 탈중앙화 금융 (DeFi)가 다양한 DEX 간의 경쟁으로 유동성 경쟁을 촉발했다면, 컴파운드 대출과 DEX의 통합은 흥미로운 트렌드의 프롤로그가 될 것입니다.1. 탈중앙화 대출이란?기존 금융 시스템에서는 사용자가 금융 서비스를 이용하려면 은행 계좌가

MEXC에 가입하기
가입하고 최대 10,000 USDT 체험금을 받으세요