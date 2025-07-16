GameFi란 무엇인가요?





GameFi는 Yearn Finance 설립자 Andre Cronje가 처음 만들었습니다. 게임화된 요소가 있는 DeFi 프로토콜을 설명하기 위한 용어로 시작되었지만, 이후 블록체인 게임을 의미하는 용어로 발전했습니다.





기존 게임의 아이템, 스킨, 코인은 실제로 돈을 받고 판매할 수 있으며, 이로 인해 전문 스튜디오가 수익을 위해 게임 내에서 그라인딩, 파워 레벨링, 재충전 등의 활동에 참여하기도 합니다. 이러한 행위는 게임 개발사들에 의해 금지되어 있지만, 수많은 회색 플랫폼에서 이러한 거래가 계속 이루어지고 있습니다. 또한 계정 차단과 같은 조치는 게임 플랫폼에 대한 플레이어의 불만을 야기할 수 있습니다.





블록체인 게임은 게임 내 아이템의 가치를 크게 상승시킵니다. 고유성, 희소성, 양도 가능성, 소유권 등을 갖춘 아이템은 전적으로 플레이어의 소유입니다. 이러한 게임 아이템의 특성을 고려하면, 게임파이의 핵심 구성 요소인 대체 불가능한 토큰에 내재된 특징과 일치한다는 것을 알 수 있습니다.









1.1 경제 메커니즘이 내재된 게임에는 당연히 거래가 포함되며, 대부분의 게임에는 자체적인 경제 시스템이 있습니다.





1.2 게임 내 고유 자산의 다양한 목적(거래, 투기, 수집)은 NFT와 밀접한 관련이 있습니다.





1.3 게임 산업 체인 내 관계를 혁신함으로써 가상 게임 경제에 기반한 비즈니스 모델이 더욱 활기차고 풍성해질 것입니다.









2017년 11월, CryptoKitties가 출시되면서 이더리움 네트워크의 혼잡을 유발했습니다. 가상 고양이를 키우는 이 게임은 당시 이더리움 트랜잭션의 약 30%를 차지하며 네트워크 혼잡과 가스비 급등으로 이어졌습니다. 이는 곧바로 개발팀이 게임 전용 퍼블릭 블록체인인 플로우에 집중하게 된 계기가 되었습니다.





2021년 여름, Axie Infinity는 Play-to-Earn 모델과 높은 수익률로 엄청난 인기를 얻으며 블록체인 게임 시장 전체에 열풍을 불러일으켰습니다.





2021년 하반기에는 Axie Infinity를 필두로 다양한 퍼블릭 체인에서 다른 블록체인 게임 프로젝트들이 빠르게 뒤를 따랐습니다. Farmers World, RACA, CryptoMines, CyberDragon, Wolf Game, Sunflower Farmers와 같은 타이틀이 출시되어 블록체인 게임 열풍에 활력을 불어넣었습니다.





2022년에는 블록체인 게임이 손익분기점에 도달하는 주기가 길어지면서 사용자들의 관심에서 점차 멀어졌습니다.





2022년 4월, 최초의 모바일 Move-2-Earn NFT 게임으로 STEPN이 출시되었습니다. 하반기에 STEPN은 엄청난 인기를 얻었고, 유사한 게임이 더 많이 등장했습니다. "X-to-Earn"이라는 개념이 주목을 받았습니다.









3.1 자산의 소유권: GameFi에서는 플레이어가 게임 내 자산에 대한 소유권을 가지며, 이는 기존 게임에서 크게 벗어난 것입니다.





3.2 오픈 마켓: GameFi는 시장에서 게임 내 자산을 자유롭게 구매, 판매, 거래할 수 있도록 하여 수익 창출의 가능성을 제공합니다.





3.3 보상 인센티브: 현재 플레이어를 유인하는 가장 큰 원동력은 수익 창출을 위해 GameFi 프로젝트에 참여할 수 있는 기회입니다.









4.1 게임 유형별로 분류: 여기에는 크게 카드 게임, 복권형 게임, 육성 게임, 건설 게임, 경쟁 게임의 다섯 가지 유형이 포함됩니다.





4.2 토큰 유형별 분류: 단일 토큰, 이중 토큰, 멀티 토큰 모델.





4.3 산업 체인별 분류: 발행 플랫폼, 게임 체인, 탈중앙화 컴퓨팅, 수익 창출 길드.









5.1 낮은 수준의 독립적인 개발: 현재 시중에 나와 있는 많은 GameFi 유형은 기존 게임에서 찾아볼 수 있으며, 일부는 기존 게임의 경제 모델을 직접 통합하기도 합니다. GameFi 팀은 기존 게임 회사에 비해 경험이 부족한 경우가 많기 때문에 개선의 여지가 많습니다.





5.2 게임 설계 및 운영 경험 부족: Native crypto 팀은 게임 메커니즘을 설계하고 경제 모델을 조정하는 데 경험이 부족한 경우가 많습니다. 안정적인 게임 경제 시스템을 유지하기 위한 다양한 수단을 잘 알지 못하기 때문에 많은 GameFi 프로젝트가 결국 쇠퇴의 길로 접어들게 됩니다.





5.3 전통적인 유통 채널에 대한 의존도: GameFi 프로젝트는 전통적인 유통 채널에서 완전히 벗어나지 못했으며 여전히 App Store, Google Store, Facebook과 같은 플랫폼에서 홍보가 필요합니다.









블록체인 애호가의 관점에서 GameFi는 보다 효율적이고 고품질의 자율 거래 경험을 제공하며, 기존 게임의 한계를 뛰어넘어 새로운 가치와 경험을 창출합니다.





블록체인 게임의 토큰 기반 거버넌스는 플레이어가 게임 캐릭터, 자산, 아이템을 완전히 제어할 수 있기 때문에 플레이어가 투표를 통해 게임을 최적화하고 업그레이드할 수 있습니다. 또한 탈중앙화 블록체인 게임 운영 및 유지에 플레이어가 참여하는 등 여러 가지 운영상의 이점이 있습니다. 후속 플레이어 사용자 수가 증가함에 따라 초기 플레이어가 얻는 혜택도 크게 늘어날 것입니다.





또한, 다른 블록체인 산업에서도 GameFi의 특정 중앙화된 뱅킹 측면은 계속해서 뛰어난 성능을 발휘하고 있습니다. 이를 통해 플레이어는 주식, 펀드, 선물 등 기존 금융에서 볼 수 있는 다양한 금융 도구를 탐색할 수 있습니다. 전반적으로 GameFi 프로젝트는 블록체인 게임 업계에서 아직 초기 탐색 단계에 있지만, 전망은 밝습니다.



