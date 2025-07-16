세계 최고의 소셜 앱 중 하나인 텔레그램(Telegram)은 8억 명 이상의 사용자를 자랑하며 매일 250만 명 이상의 신규 등록이 이루어지고 있습니다. 사용자는 보안과 암호화 때문에 다른 많은 선택지보다 텔레그램을 선호합니다. 텔레그램 봇은 항상 플랫폼의 주요 기능이었으며, 많은 그룹이 자동화 운영, 인증 및 스팸 제거를 위해 제 3자 봇을 사용합니다. 세계 최고의 소셜 앱 중 하나인 텔레그램(Telegram)은 8억 명 이상의 사용자를 자랑하며 매일 250만 명 이상의 신규 등록이 이루어지고 있습니다. 사용자는 보안과 암호화 때문에 다른 많은 선택지보다 텔레그램을 선호합니다. 텔레그램 봇은 항상 플랫폼의 주요 기능이었으며, 많은 그룹이 자동화 운영, 인증 및 스팸 제거를 위해 제 3자 봇을 사용합니다.
텔레그램 봇 한 번에 이해하기

세계 최고의 소셜 앱 중 하나인 텔레그램(Telegram)은 8억 명 이상의 사용자를 자랑하며 매일 250만 명 이상의 신규 등록이 이루어지고 있습니다. 사용자는 보안과 암호화 때문에 다른 많은 선택지보다 텔레그램을 선호합니다.

텔레그램 봇은 항상 플랫폼의 주요 기능이었으며, 많은 그룹이 자동화 운영, 인증 및 스팸 제거를 위해 제 3자 봇을 사용합니다.

디스코드(Discord)가 블록체인 프로젝트에 널리 채택되기 전에 초기 커뮤니티는 주로 텔레그램에 존재했습니다. 이전 상승장 기간의 프로젝트, 특히 DeFi 부문의 프로젝트에서는 주로 텔레그램을 사용하여 그룹을 만들고 사용자와 소통했습니다. 그러나 NFT와 GameFi가 등장하면서 사용자 기반은 점차 디스코드로 이동했습니다.

텔레그램 봇은 텔레그램 API 및 SDK를 기반으로 구축 및 개발된 봇으로, 텔레그램 채팅 내에서 사용자 명령과 키워드에 응답할 수 있습니다.

1. 지갑


텔레그램은 또한 통합된 비수탁형 지갑을 갖추고 있어 사용자가 은행 카드를 사용하여 플랫폼을 통해 직접 토큰을 구매할 수 있습니다. 또한 사용자는 토큰을 받고, 거래하고, 다른 지갑으로 보낼 수 있을 뿐만 아니라, 텔레그램에서 제품과 서비스를 구매할 수도 있습니다.

블록체인을 사용하지 않는 사용자에게 지갑을 선택하고 사용하는 것에는 늘 장벽이 존재했습니다. 텔레그램은 이러한 장벽을 없애 8억 명의 사용자에게 보다 편리하고 쉽게 접근할 수 있는 경험을 제공합니다.


2. 유니봇(UniBot)


유니봇은 사용자가 텔레그램을 통해 DEX(탈중앙화 거래소) 거래를 수행할 수 있게 해주는 봇입니다.

2.1 팀 및 파트너십


설립자: 제임스 프레스트위치(James Prestwich)는 이전에 크로스체인 프로토콜 Summa를 설립하고 이더리움 2.0에 대한 연구 개발에 참여한 선임 블록체인 개발자이자 기업가입니다.

파트너십: 유니스왑(Uniswap)은 거래 서비스와 데이터 인터페이스를 제공합니다. 플래시봇(Flashbots)은 MEV(Maximal Extractable Value) 방어 기술 및 솔루션을 제공합니다. 코인게코(CoinGecko)는 토큰 가격, 유동성, 거래량 등의 정보를 제공합니다.

2.2 특징


  • 유니스왑보다 6배 빠릅니다.
  • 신규 사용자가 배우고 사용하기가 더 쉽습니다.
  • 사용자는 단일 인터페이스 내에서 동향 분석, 보안 점검 및 거래 수행이 가능합니다.

2.3 토큰


유니봇은 총 100만 개의 토큰을 공급하는 UNIBOT이라는 자체 토큰을 발행했습니다. 토큰의 50%는 이전 버전의 UNIBOT 보유자에게 에어드랍되었고, 25%는 팀과 개발자에게 할당되었으며, 15%는 마케팅 목적으로, 10%는 유동성 채굴에 할당되었습니다. 매수 및 매도에는 모두 5%의 세금이 부과되며, 거래에는 추가로 1%의 세금이 부과됩니다.

UNIBOT의 현재 가격은 $150.34이며 최고가는 약 $200입니다. 약 6,600개의 보유 주소가 있습니다.


현재 Dune Analytics의 데이터를 기준으로 UNIBOT 토큰의 시가총액은 1억 5천만 달러이며, 최고치는 약 2억 1천만 달러입니다.


해당 토큰은 현재 유동성이 약 703만8000달러로 유니스왑에서 거래되고 있으며, 아래 차트의 주황색 영역에 표시된 것처럼 세입 유동성은 약 248만7000달러로 35.33%를 차지하고 있습니다.


2.4 수익원


  • UNIBOT 팀에 할당된 토큰의 25%.
  • 1% 거래 수수료는 UNIBOT 토큰 바이백 및 소각에 사용됩니다.
  • 다른 거래자의 전략과 운영을 따르기 위해 사용자가 일정 금액의 UNIBOT 토큰을 지불해야 하는 카피 트레이딩 서비스를 제공합니다.
  • 목표 가격을 설정하고 가격 도달 시 자동으로 거래를 실행하기 위해 사용자가 일정 금액의 UNIBOT 토큰을 지불해야 하는 DEX 지정가 주문 서비스를 제공합니다.

2.5 데이터 정보


Dune Analytics에 따르면 유니봇은 텔레그램 봇 프로젝트 중 약 84%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.


공식 홈페이지에 따르면 총 거래량은 2억6200만달러에 달해 Dune Analytics의 데이터와 비슷합니다. 지금까지 총 402,000건의 거래가 발생했고, 비용은 1,426.8 이더리움이며, 프로젝트 수입은 685만 4천 달러입니다.


매일 약 1,700~2,000명의 사용자가 봇을 사용하며, 대다수가 재방문 사용자입니다. 매일 8,000건 이상의 거래가 생성되어 일일 수익이 약 $180,000에 달합니다.


현재 전체 사용자는 13,700명, 일일 평균 사용자는 2,000명이며, 각 사용자는 평균 29건의 거래를 생성합니다. 원형 차트에서 대다수의 사용자가 5회 미만의 거래를 수행하며, 27.3%의 사용자가 단 1회의 거래만 수행한다는 사실을 알 수 있습니다.


3. MEXC에서 UNIBOT 토큰을 매수하는 방법


MEXC는 현재 UNIBOT 토큰에 대한 현물 거래를 제공하며 USDT를 사용하여 직접 매수할 수 있습니다.

웹사이트


MEXC 웹사이트 접속 후, 개인 계정에 로그인하세요. 오른쪽 상단의 검색창에 "UNIBOT"을 입력하고 UNIBOT 거래 인터페이스로 이동하세요. 거래를 시작하려면 "거래"에서 UNIBOT/USDT 거래 페어를 클릭하세요.



MEXC 앱 홈화면의 검색창에 "UNIBOT"을 입력하세요. 거래 페이지에 접속하려면 "현물"에서 UNIBOT/USDT 거래 페어를 누르세요. 거래를 시작하려면 [매수] 또는 [매도]를 누르세요.


유의 사항: 이 글에 사용된 데이터와 차트는 제 3자 데이터 분석 웹사이트인 Dune Analytics에서 가져온 것입니다. 더 많은 데이터는 웹사이트를 방문하여 더 자세히 확인할 수 있습니다.


면책 조항: 이 정보는 투자, 세금, 법률, 금융, 회계 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며 자산을 매수, 매도 또는 보유하도록 권장하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 관련 위험을 충분히 이해하고 신중하게 투자하시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.

