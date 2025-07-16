



NFT는 고유 식별자와 특정 정보를 저장할 수 있는 추가 매개 변수가 있는 토큰 유형입니다. 고유 식별자는 토큰을 대체 불가능하게 만드는 것입니다. 추가 정보는 텍스트, 이미지, 오디오 및 비디오 파일과 같은 모든 유형의 데이터일 수 있습니다.





NFT는 "Non-Fungible Token"의 약자로 교환할 수 없는 토큰을 의미합니다. 비트코인(Bitcoin) 및 이더리움(Ethereum)과 같은 대체 가능한 토큰과 달리 각각의 NFT는 고유하고 구별됩니다.









1.1 동질성 : 이름에서 알 수 있듯이 대체 가능한 토큰은 동질적이며 거래소(CEX 또는 DEX)에서 거래할 수 있습니다. 반면 각각의 NFT는 고유하며 NFT 마켓플레이스에서만 거래할 수 있습니다.





1.2 교환 가능성 : 대체 가능한 토큰은 교환이 가능하지만, NFT는 교환이 불가능합니다. 예를 들어, 상대방과 내가 각각 BTC 1개를 가지고 있다면 서로의 BTC를 교환할 수 있으며 차이점이 존재하지 않을 것입니다. 하지만 상대방과 내가 모두 BAYC NFT를 가지고 있다면 가치, 희소성, 토큰 ID, 시각적 특성이 동일하지 않기 때문에 교환할 수 없습니다.





1.3 분할 가능성 : 대체 가능한 토큰은 분할할 수 있습니다. 예를 들어, 1 BTC의 가격이 너무 높아 구매할 여력이 되지 않을 경우, 0.1 BTC를 구매할 수 있습니다. 그러나 NFT는 분할할 수 없습니다. NFT를 구매할 여력이 되지 않을 경우, 보통 0.1 NFT를 구매할 수는 없습니다. (참고: NFT의 조각화(Fragmentation)에 대해서는 나중에 다룰 것입니다.)





1.4 유동성 : 대체 가능한 토큰의 분할 가능성은 거래를 편리하게 하여 더 나은 유동성과 더 쉬운 구매 및 판매로 이어집니다. NFT는 분할할 수 없기 때문에 상대적으로 유동성이 낮고 일반적으로 바로 판매하기가 더 어렵습니다.









최초의 NFT는 비트코인 네트워크의 컬러드 코인(Colored Coins) 디자인으로 2012년으로 거슬러 올라갑니다. 컬러드 코인은 대체 불가능한 토큰의 개념을 탐구하기 위한 실험적인 프로젝트였습니다.





2014년 뉴욕의 아티스트 케빈 맥코이(Kevin McCoy)는 블록체인에서 "퀀텀(Quantum)"이라는 최초의 NFT를 만들었습니다. 이는 세계 최초의 NFT로 간주됩니다. 가장 초기의 NFT 중 하나이지만 기술적인 관점에서 볼 때 가장 오래 살아남은 NFT는 아닙니다.





2015년 NFT 프로젝트 이더리아(Etheria)는 이더리움 네트워크에 설립되었습니다. 플레이어가 땅을 소유하고 그 땅에 건물을 지어 보상을 받을 수 있는 가상 세계였습니다.





2017년에는 지금은 유명해진 크립토펑크(CryptoPunks), 문캣츠(Mooncats), 크립토키티(CryptoKitties)와 같은 프로젝트가 출시되었습니다. ERC-721 프로토콜이 등장하여 널리 채택된 해이기도 합니다. 크립토키티는 ERC-721 프로토콜을 사용한 최초의 프로젝트였습니다.





2020년 8월 NBA 탑 샷(NBA Top Shot)은 엄청난 인기를 얻었고 6개월도 안 되어 거래량이 4억 6천만 달러를 넘어섰습니다.





2021년 NFT는 본격적으로 인기가 폭발했습니다. 디지털 아티스트 비플(Beeple)의 NFT 작품 "Everydays: The First 5000 Days"가 무려 6,934만 달러에 경매되었고, 이후 자이언 윌리엄슨(Zion Lateef Williamson), 다카시 무라카미(Takashi Murakami), 스눕 독(Snoop Dogg), 에미넴(Eminem), 트위터 CEO 잭 도시(Jack Dorsey), 에드워드 스노든(Edward Snowden), 패리스 힐튼(Paris Hilton) 등 다양한 분야의 유명 인사와 아티스트들이 다양한 NFT 플랫폼을 통해 자신의 NFT 프로젝트를 공개했습니다.





2021년 4월에는 BAYC(Bored Ape Yacht Club) 프로젝트가 시작되었고, 이후 팀은 Bored Ape Kennel Club(BAKC)과 Mutant Ape Yacht Club(MAYC)을 내놓았습니다. Bored Ape Yacht Club은 1년도 되지 않아 가격이 150 ETH로 급등하여 최고의 NFT 프로젝트 중 하나로 자리 잡았습니다.





2021년에는 쿨 캣츠(Cool Cats), 두들스(Doodles) 등과 같은 블루칩 프로젝트가 시작되었습니다.





2022년에는 아즈키(Azuki), 문버드(Moonbirds), 고블린타운(Goblintown.wtf(Goblintown))과 같은 프로젝트가 시작되었습니다. 이후 NFT 시장은 열기가 가라앉기 시작하며 하락장에 진입했습니다.









현재 NFT와 관련된 주요 표준 프로토콜은 ERC-721, ERC-1155 및 ERC-998입니다.





NFT 프로젝트 사이버펑크(CryptoPunks)는 ERC-20의 파생물을 기반으로 구축되었으며 당시에는 ERC-721 프로토콜이 없었기 때문에 NFT 분야에서 가장 특별한 NFT 중 하나이기도 합니다.









ERC-721은 최초의 NFT 표준 프로토콜로 각 토큰에 고유한 스마트 계약이 있는 것이 특징입니다. ERC-721을 기반으로 한 ERC-721A 프로토콜은 나중에 개발되어 한 번에 여러 NFT를 일괄 발행할 수 있습니다. 즉, 하나의 NFT 또는 여러 NFT를 발행하는 비용이 상대적으로 비슷하여 가스비가 줄어듭니다. 아즈키(Azuki)는 ERC-721A 프로토콜을 사용하는 프로젝트를 대표합니다.









ERC-1155는 ERC-721과 ERC-20의 조합으로 볼 수 있습니다. 단일 스마트 계약으로 여러 유형의 토큰을 관리할 수 있습니다. 또한 높은 가스 소비와 같은 ERC-721의 일부 내재적 한계를 해결합니다.





ERC-1155는 특히 배치(batch) 전송과 관련하여 매우 효율적입니다. 예를 들어 ERC-1155는 단일 트랜잭션에서 10개의 NFT 전송을 처리할 수 있는 반면, ERC-721은 10개의 NFT를 전송하려면 10개의 개별 트랜잭션이 필요합니다.









ERC-998은 구성 가능한 대체 불가능한 토큰을 지원하므로 모든 NFT를 다른 NFT 또는 대체 가능한 토큰과 번들로 묶을 수 있습니다. ERC-998은 단일 토큰 내에 여러 ERC-721 및 ERC-20 표준 프로토콜을 포함할 수 있습니다.









NFT는 생성된 플랫폼에 따라 콘텐츠 크리에이터, 판매자 및 구매자에게 다양한 장점을 제공합니다. 이더리움에서 NFT를 사용하면 스마트 계약이 자동화됩니다. 즉, 스마트 계약 내의 코드는 일단 블록체인에 추가되면 변경할 수 없습니다. 또한 기준이 충족되고 거래가 확인되면 변경할 수 없습니다. 이러한 점은 크리에이터와 구매자 모두에게 보안과 보증을 제공합니다.





아티스트와 콘텐츠 크리에이터에게 블록체인 기술과 NFT는 상품과 창작물을 수익화할 수 있는 유일한 기회를 제공합니다. 예를 들어, 아티스트는 더 이상 자신의 작품을 판매하기 위해 갤러리나 경매장에 의존할 필요 없이 자신의 창작물을 소비자에게 NFT로 직접 판매할 수 있으므로 더 많은 수익을 유지할 수 있습니다.





수집가의 경우, NFT를 통해 디지털 세계에서 소유권을 증명할 수 있습니다. NFT가 발명되기 전에는 디지털 예술품이나 수집품의 소유권이나 진위를 증명하기가 어려웠습니다. NFT를 통해 투자자는 구매한 대체 불가능한 토큰의 진정한 소유권을 갖게 됩니다. 디지털 자산이 토큰화되면 진위와 소유권이 입증되어 여러 번 거래될 수 있으므로 가치를 창출하게 됩니다.









모든 시장에는 위험이 수반되며 디지털 아트 및 수집품을 위한 NFT 시장이 빠르게 발전하고 있지만 이것이 투자에 대한 영구적인 안전을 보장하지는 않습니다. NFT 투자는 다른 투자와 마찬가지로 고유한 위험이 따릅니다. 특히 NFT가 여전히 상대적으로 새로운 개념이라는 점을 고려하면 더욱 그렇습니다. 특히 암호화폐 세계의 신규 사용자는 NFT 성능을 정확하게 평가하기 위한 충분한 경험이 부족할 수 있습니다. NFT 가상 자산에 투자할 때 신흥 시장의 변동성, 유동성 부족 및 사기 행위 가능성은 고려하고 줄여야 할 중요한 위험 요소입니다.





NFT의 평가는 진정성, 창의성, 소유자와 구매자의 인식과 같은 요인에 의해 크게 영향을 받습니다. 현재 NFT 수요는 기본 펀더멘탈, 기술 또는 경제 지표보다는 가격을 주도하고 있습니다. 많은 관련 기업들이 주식 시장에서 유망해 보일 수 있지만, 현재 메타버스와 NFT는 실질적인 비즈니스 수입과 수익이 부족합니다. 관련 메타버스 이니셔티브는 아직 초기 단계에 있으며, 연구 및 개발 비용이 아직 확장 가능한 형태로 완전히 성숙되지 않았습니다.













NFT 개념과 관련된 토큰에 대한 투자에는 NFT 자체가 아닌 다양한 NFT 프로젝트(응용 프로그램)의 기본 거버넌스 또는 유틸리티 토큰 또는 퍼블릭 블록체인 토큰과 같은 NFT의 기본 인프라를 제공하는 토큰이 포함됩니다.





현재 최소 100개의 다양한 NFT 개념 토큰이 있으며 코인게코(Coingecko)와 같은 플랫폼에서 상위 100개 NFT 토큰의 총 시가총액은 248억 달러입니다. 참여에 관심이 있는 사용자는 MEXC와 같은 거래소에서 인기 있는 NFT 토큰 섹션을 방문하여 거래에 해당하는 토큰을 선택할 수 있습니다.









암호화폐 작품, 수집품, 게임 아이템, 가상 토지 등과 같은 1차 또는 2차 시장에서 개별 NFT 자산을 직접 구매합니다. 상위 10위 NFT 프로젝트는 주로 암호화폐 수집품, 게임 및 가상 토지와 같은 영역에 중점을 둡니다. 주요 예술 수집품에 대한 1차 시장 경매에 참여하거나 선호하는 프로젝트를 선택하고 오픈씨(OpenSea)와 같은 2차 거래 플랫폼에서 개별 항목을 수집할 수 있습니다. 그러나 거래에 참여하려면 지갑, 관련 블록체인 토큰 및 거래를 공식적으로 수행할 플랫폼의 계정이 있어야 합니다.





개별 NFT 자산에 투자하려면 투자자 측에서 일정 수준의 예술적 감상과 예술적 가치 판단이 필요하다는 점에 유의해야 합니다. 또한 블록체인 기반, 희소성, 존재 시간, 출시 일정 등과 같은 다양한 차원을 평가하고 측정해야 합니다. 따라서 이러한 접근 방법은 신원 인식 및 사회적 속성의 한 형태를 더 많이 반영하므로 수집에 대한 진정한 관심과 친화력을 가진 사용자에게 더 적합합니다.









위에서 언급한 방법 외에도 자신의 NFT를 발행하는 것도 소득을 창출하는 방법 중 하나입니다. 자신의 NFT를 민팅하려는 경우, 오픈씨(OpenSea), 라리블(Rarible) 등과 같은 NFT 발행 플랫폼에 파일을 업로드하여 발행하도록 선택할 수 있습니다. 현재 NFT는 JPG, PNG, GIF와 같은 시각적 형식, MP3와 같은 오디오 형식, GLB와 같은 3D 형식을 포함한 다양한 파일 형식을 지원합니다. 미리 파일을 준비하여 지갑을 플랫폼에 연결한 후 프롬프트에 따라 파일을 업로드합니다. NFT 수량, 작품 설명, 로열티 비율 및 기타 정보를 설정하여 목표를 달성할 수 있습니다.













앞서 언급했듯이 일부 NFT 가격은 너무 높아 많은 사람들이 가장 인기 있고 원하는 작품에 접근하기 어렵습니다. NFT를 판매하려는 판매자 또한 짧은 기간 내에 제시된 가격을 지불하려는 구매자를 찾는 데 어려움을 겪게되고 이는 NFT에 대한 유동성을 줄어들게 합니다.





NFT 조각화의 목적은 NFT를 분할 가능하게 만들어 유동성 문제를 해결하여 보다 편리한 거래를 가능하게 하는 것입니다. 이를 통해 자본이 적은 투자자는 고유하고 가치가 높은 NFT의 일부를 소유할 수 있습니다.





NFT의 조각난 부분은 상호 교환 가능한 것으로 간주됩니다. 대체 가능하기 때문에 사용자는 이러한 조각난 NFT 토큰을 대체 가능한 토큰 거래와 유사한 방식으로 탈중앙화 거래소(DEX)에서 거래할 수 있습니다.









NFT 조각화는 DeFi 메커니즘과 NFT의 통합을 보여줍니다. DeFi가 발전함에 따라 유니스왑(Uniswap) V3와 같은 NFT와 DeFi 제품 간의 시너지 효과를 탐색하기 위한 특정 프로젝트가 등장했습니다.





유니스왑 V3는 NFT를 DeFi 공간에 성공적으로 통합하여 자본 효율성을 높이고 거래 슬리피지를 줄이며 수수료 수익을 늘렸습니다.









2021년 8월에 Loot가 도입되었습니다. Loot는 랜덤으로 생성된 문구로 구성된 한정된 일련의 NFT이며, 각 문구는 특정 유형의 장비를 나타냅니다. 그 후 Loot 메타버스의 누락된 측면을 보완하고 확장하는 것을 목표로 관련 파생 상품을 개발하기 위해 Loot 주변에 커뮤니티가 형성되었습니다. 여기에는 어드벤처 골드(Adventure Gold (AGLD)), 지도, 애완동물, 노래, 조합 등이 포함됩니다.





이러한 NFT는 제작자와 혁신가가 구축할 수 있는 레고 블럭과 같은 더 큰 것의 일부로 사용할 수 있는 구성 가능한 부품으로 간주됩니다.







