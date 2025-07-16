소셜파이(SocialFi)란?





DeFi나 게임파이(GameFi)와 달리 소셜파이(SocialFi)는 아직 중앙화된 인기 폭발을 경험하지 못했습니다. 게임파이 이후 다양한 분야가 금융과 통합되면서 소셜 영역에서 소셜파이라는 개념이 등장했습니다.





이름에서 알 수 있듯이 소셜파이는 소셜 금융을 의미합니다. 사용자는 탈중앙화된 사회적 상호작용에 참여하면서 수익을 창출하고, 사회적 욕구를 충족하는 동시에 소득을 창출합니다.









현재 사용자의 개인정보는 거대 인터넷 기업이 독점하고 통제하며 알고리즘 메커니즘을 통해 사용자를 정보 거품 속에 가둬버립니다. 상업화된 바이럴 광고와 마케팅은 인터넷에 눈길을 끄는 선정적인 콘텐츠를 넘쳐나게 하여 불안감을 조장하고 깊이 있고 의미 있는 콘텐츠의 제작을 억제합니다. 거대 인터넷 기업은 사용자 데이터와 크리에이터의 콘텐츠를 통해 수익을 창출하지만, 이러한 수익을 크리에이터와 사용자에게 공평하게 배분하지 않습니다.





또한 사회적 상호 작용은 모든 시대에 필수적인 요구 사항입니다. 인간은 본질적으로 사회적 존재이며, 인류가 존재해 온 한 사회적 행동을 해왔습니다.









소셜파이의 특징에는 탈중앙화, 개방성, 사용자 제어가 포함됩니다.





사용자 개인정보 보호 및 보안: 기존 소셜 미디어 네트워크에서는 플랫폼마다 사용자가 등록하고 개인 정보를 제공해야 하기 때문에 정보 유출이 발생할 수 있습니다. 소셜파이는 사용자 데이터의 개인정보와 보안을 보호하면서 여러 플랫폼에서 콘텐츠를 공유하고 전송할 수 있도록 지원합니다.





데이터 소유권: 기존 소셜 미디어 플랫폼은 사용자 데이터를 수집, 저장, 사용하며 이러한 데이터는 플랫폼 자체에서 소유합니다. 탈중앙화된 소셜 플랫폼은 데이터 소유권을 사용자에게 돌려주며, 플랫폼은 사용자의 데이터 사용 승인과 허가를 얻어야 합니다.





인센티브 메커니즘: 기존 미디어 플랫폼은 수익성을 광고에 의존하기 때문에 일반 사용자가 수입을 올리기 어렵습니다. 소셜파이는 사회적 상호작용과 경제적 인센티브를 연결하여 사용자가 일상적인 사회적 상호작용을 통해 그에 상응하는 보상을 얻을 수 있도록 합니다.









3.1 프로토콜: Lens Protocol, CyberConnec, BBS 네트워크, RSS3.





3.2 퍼블릭 체인: DeSo.





3.3 미들웨어: Mask Network 및 Chainfeeds.





3.4 애플리케이션 제품: Nansen Connect, Mirror, Monaco, POAP, Friends With Benefits, Snapshot, Project Galaxy 등.





애플리케이션 제품은 도구, 직접적인 소셜 상호작용, DAO, 플랫폼 등의 카테고리로 더 세분화할 수 있습니다.









4.1 사용자 습관: 사용자들은 이미 트위터와 같은 기존 소셜 미디어 플랫폼 사용에 익숙해져 있어 새로운 사용 습관을 기르고 전환하는 것이 어렵습니다. 또한 실명제 시스템을 갖춘 기존 소셜 미디어에 비해 탈중앙화 소셜 미디어의 익명성은 사용자의 사회적 소속감을 떨어뜨릴 수 있습니다. 게다가 많은 웹 3 소셜 제품은 사용자 친화적이지 않아 사용자 접근성이 떨어집니다.





4.2 성숙한 프로토콜 또는 제품의 부족: 소셜파이 영역은 현재 초기 탐색 단계에 있으며, 소셜 프로토콜 영역에서 성숙도가 높거나 인기 있는 제품이 부족합니다. 현재 대표적인 소셜파이 제품인 Lens의 일일 활성 사용자 수는 수천 명에 불과하며, 이는 기존 소셜 제품보다 현저히 낮은 수치입니다.





4.3 작은 사용자 기반: 블록체인 공간 내 전체 활성 주소 수가 상대적으로 적기 때문에 소셜파이의 타겟 사용자 기반이 작습니다. 이 수치는 일반적으로 인기가 높은 애플리케이션과 관련된 사용자 수에 비해 상당히 뒤떨어집니다.





4.4 불합리한 가치 포착: 현재 소셜파이 프로젝트의 가치 포착 메커니즘은 제대로 작동하는 폐쇄 루프를 형성하지 못하고 있습니다. 특정 프로젝트의 토큰 인센티브 알고리즘은 비합리적이어서 콘텐츠 생산과 소셜 상호작용이 수준 이하로 떨어집니다.





4.5 미성숙한 비즈니스 모델: 소셜파이 플랫폼에서 제공하는 인센티브는 크리에이터의 생계 문제를 해결하기에 부족하여 지속적인 콘텐츠 제작에 대한 지속적인 동기를 제공하지 못합니다.









오늘날의 인터넷과 암호화폐 환경에서 사회적 영향력의 가치는 지속적으로 부각되고 있습니다. 예를 들어, 엘론 머스크는 지속적인 트윗 업데이트를 통해 도지(DOGE)를 상위 10개 암호화폐의 반열에 올렸습니다.





또한 다양한 밈 코인은 커뮤니티 문화 형성과 전파를 통해 주목받았으며, 커뮤니티의 열광적인 반응에 따라 시장 동향이 직접적으로 영향을 받기도 했습니다. 이는 개인과 커뮤니티의 힘이 얼마나 큰 부의 효과를 창출할 수 있는지를 보여줍니다. 따라서 저희는 소셜파이에서 소셜과 금융 속성의 융합이 새로운 트렌드로 이어질 잠재력을 가지고 있다고 생각합니다. 기반 기술이 지속적으로 개선된다면 향후 폭발적인 성장이 가능할 것입니다.





그러나 소셜파이의 발전은 수많은 도전과제에 직면해 있으며, 그 중 하나는 콘텐츠 제작에 대한 합리적인 경제적 인센티브를 확립하는 것입니다. 기존 탈중앙화 소셜 미디어 플랫폼의 공통적인 문제점은 영향력 독점입니다. 일찍 진입했거나 영향력이 큰 계정이 플랫폼에서 관심을 독점하는 경향이 있어 영향력이 적은 신규 사용자가 가시성을 확보하기 어렵습니다.



