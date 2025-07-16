Launchpool이란?





MEXC Launchpool 은 사용자가 특정 토큰을 스테이킹하고, 인기있거나 신규 상장된 암호화폐의 에어드랍을 받을 수 있는 혁신적인 프로그램입니다. Launchpool에 스테이킹한 토큰은 언제든지 출금할 수 있으며, 사용자는 전체 스테이킹 금액에서 자신이 스테이킹한 비율에 따라 보상을 받습니다. 플랫폼은 MX, USDT, 프로젝트 토큰 등 다양한 스테이킹 토큰을 지원하며, 각 스테이킹 풀은 해당 프로젝트에 맞는 세부 사항으로 구성됩니다. 이 프로그램은 사용자가 고품질 프로젝트를 접할 수 있도록 도와주며, 추가적인 에어드랍 혜택을 무료로 제공합니다.









Launchpool 이벤트에 참여하려면, 사용자는 MEXC 플랫폼에서 KYC(Know Your Customer, 고객확인절차) 인증을 완료해야 합니다. 일부 스테이킹 이벤트는 신규 사용자만 참여할 수 있으므로, 참가자는 해당 이벤트 페이지에서 자세한 사항을 확인해야 합니다.





참가자는 이벤트 종료 전에 KYC 인증을 완료해야 토큰 보상을 받을 수 있습니다. 에어드랍된 토큰은 이벤트 종료 후, 참가자의 스테이킹 비율에 따라 현물 계정으로 지급됩니다.





중요 사항:

마켓 메이커, 기관 계정, 제한된 지역이나 국가의 사용자는 Launchpool 이벤트에 참여할 수 없습니다.

일반적으로 최소 스테이킹 금액이 요구되며, 스테이킹된 자산은 이벤트 기간 동안 잠금됩니다.

Launchpool에 스테이킹된 MX 토큰은 Kickstarter와 같은 다른 이벤트에 참여하는 데 사용할 수 있습니다.









웹 플랫폼을 사용하여 Launchpool 이벤트에 참여하는 방법을 살펴보겠습니다. 모바일 앱에서도 방법은 비슷합니다.









MEXC 홈페이지에서 [현물거래] - [Launchpool]을 선택하여 이벤트 페이지에 접속합니다.









진행 중인 Launchpool 이벤트 목록에서 참여하고 싶은 프로젝트를 선택한 후, [지금 스테이킹하기]를 클릭합니다.









이벤트가 종료되면 보상이 지급됩니다. 최소 스테이킹 금액은 이벤트마다 다를 수 있으며, 자세한 사항은 이벤트 페이지에서 확인할 수 있습니다.









스테이킹 기간이 종료되면, 스테이킹된 토큰은 자동으로 출금되며 별도의 작업이 필요하지 않습니다.





스테이킹 기간이 종료되기 전에 토큰을 출금하고 싶다면, 참여한 이벤트의 스테이킹 풀 페이지로 이동하여 [출금]을 클릭하세요. 출금된 토큰은 즉시 현물 계정으로 이체됩니다.

















MEXC 웹사이트에서 [자산] - [이벤트 보상]을 선택합니다.





보상 내역 페이지에서 [현물 이벤트]를 클릭한 후 [Launchpool]을 선택하여 보상 내역을 확인합니다.









또한 Launchpool 이벤트 페이지에서 "나의 기록" - [수익 세부 정보]를 선택하여 스테이킹 보상을 확인할 수 있습니다.













네, 스테이킹한 토큰은 언제든지 출금할 수 있습니다. 출금된 토큰은 즉시 현물 계정으로 이체됩니다.





스테이킹 기간이 종료되면, 스테이킹된 토큰은 자동으로 출금되며 별도의 작업이 필요하지 않습니다. 다만, 출금 과정에서 약간의 지연이 발생할 수 있습니다.





네, 스테이킹한 MX 토큰은 Kickstarter 이벤트에도 동시에 참여하여 보상을 두 배로 받을 수 있습니다.





일일 보상은 다음과 같이 계산됩니다: 일일 토큰 보상 = 사용자의 평균 일일 스테이킹 금액 / 모든 사용자의 평균 일일 스테이킹 금액 × 일일 보상 풀

예시: 만약 100 USDT를 스테이킹하고, 전체 일일 보상 풀이 10,000 USDT이며, 전체 스테이킹 금액에서 자신의 비율이 1%라면, 100 USDT의 보상을 받게 됩니다.

참고: 보상 지급에 약간의 지연이 발생할 수 있습니다. 사용자는 보상이 $0.01을 초과하는 경우에만 보상을 받게 됩니다. 보상은 실제 스테이킹 시간에 따라 계산되며, 1시간 미만의 스테이킹 기간은 보상이 발생하지 않습니다.





보상은 매시간 계산되며, 보상 지급 방법은 다음과 같습니다:

시간별 지급 : 잠금된 자산에 대한 보상은 T+1 시간 내에 계산되며 매시간 지급됩니다.

일일 지급 : 보상은 T+1일 후에 정산되어 현물 계정으로 바로 이체됩니다.

이벤트 종료 후 지급: 모든 보상은 이벤트 종료 후 1시간 이내에 지급됩니다.

보상 지급에 대한 자세한 사항은 이벤트 페이지에서 확인할 수 있습니다. 모든 이벤트는 기본적으로 시간별 계산 방식으로 보상이 지급됩니다.





자세한 사항은 Launchpool 이벤트 페이지 를 참고하시기 바랍니다.



