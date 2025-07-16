Launchpool이란?

MEXC Launchpool은 사용자가 특정 토큰을 스테이킹하고, 인기있거나 신규 상장된 암호화폐의 에어드랍을 받을 수 있는 혁신적인 프로그램입니다. Launchpool에 스테이킹한 토큰은 언제든지 출금할 수 있으며, 사용자는 전체 스테이킹 금액에서 자신이 스테이킹한 비율에 따라 보상을 받습니다. 플랫폼은 MX, USDT, 프로젝트 토큰 등 다양한 스테이킹MEXC Launchpool은 사용자가 특정 토큰을 스테이킹하고, 인기있거나 신규 상장된 암호화폐의 에어드랍을 받을 수 있는 혁신적인 프로그램입니다. Launchpool에 스테이킹한 토큰은 언제든지 출금할 수 있으며, 사용자는 전체 스테이킹 금액에서 자신이 스테이킹한 비율에 따라 보상을 받습니다. 플랫폼은 MX, USDT, 프로젝트 토큰 등 다양한 스테이킹
MEXC Launchpool은 사용자가 특정 토큰을 스테이킹하고, 인기있거나 신규 상장된 암호화폐의 에어드랍을 받을 수 있는 혁신적인 프로그램입니다. Launchpool에 스테이킹한 토큰은 언제든지 출금할 수 있으며, 사용자는 전체 스테이킹 금액에서 자신이 스테이킹한 비율에 따라 보상을 받습니다. 플랫폼은 MX, USDT, 프로젝트 토큰 등 다양한 스테이킹 토큰을 지원하며, 각 스테이킹 풀은 해당 프로젝트에 맞는 세부 사항으로 구성됩니다. 이 프로그램은 사용자가 고품질 프로젝트를 접할 수 있도록 도와주며, 추가적인 에어드랍 혜택을 무료로 제공합니다.

1. Launchpool 참여 자격


Launchpool 이벤트에 참여하려면, 사용자는 MEXC 플랫폼에서 KYC(Know Your Customer, 고객확인절차) 인증을 완료해야 합니다. 일부 스테이킹 이벤트는 신규 사용자만 참여할 수 있으므로, 참가자는 해당 이벤트 페이지에서 자세한 사항을 확인해야 합니다.

참가자는 이벤트 종료 전에 KYC 인증을 완료해야 토큰 보상을 받을 수 있습니다. 에어드랍된 토큰은 이벤트 종료 후, 참가자의 스테이킹 비율에 따라 현물 계정으로 지급됩니다.

중요 사항:
  • 마켓 메이커, 기관 계정, 제한된 지역이나 국가의 사용자는 Launchpool 이벤트에 참여할 수 없습니다.
  • 일반적으로 최소 스테이킹 금액이 요구되며, 스테이킹된 자산은 이벤트 기간 동안 잠금됩니다.
  • Launchpool에 스테이킹된 MX 토큰은 Kickstarter와 같은 다른 이벤트에 참여하는 데 사용할 수 있습니다.

2. Launchpool 참여 방법


웹 플랫폼을 사용하여 Launchpool 이벤트에 참여하는 방법을 살펴보겠습니다. 모바일 앱에서도 방법은 비슷합니다.

2.1 스테이킹 방법


MEXC 홈페이지에서 [현물거래] - [Launchpool]을 선택하여 이벤트 페이지에 접속합니다.


진행 중인 Launchpool 이벤트 목록에서 참여하고 싶은 프로젝트를 선택한 후, [지금 스테이킹하기]를 클릭합니다.


이벤트가 종료되면 보상이 지급됩니다. 최소 스테이킹 금액은 이벤트마다 다를 수 있으며, 자세한 사항은 이벤트 페이지에서 확인할 수 있습니다.

2.2 스테이킹된 토큰 출금 방법


스테이킹 기간이 종료되면, 스테이킹된 토큰은 자동으로 출금되며 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

스테이킹 기간이 종료되기 전에 토큰을 출금하고 싶다면, 참여한 이벤트의 스테이킹 풀 페이지로 이동하여 [출금]을 클릭하세요. 출금된 토큰은 즉시 현물 계정으로 이체됩니다.



2.3 스테이킹 보상 확인 방법


MEXC 웹사이트에서 [자산] - [이벤트 보상]을 선택합니다.

보상 내역 페이지에서 [현물 이벤트]를 클릭한 후 [Launchpool]을 선택하여 보상 내역을 확인합니다.


또한 Launchpool 이벤트 페이지에서 "나의 기록" - [수익 세부 정보]를 선택하여 스테이킹 보상을 확인할 수 있습니다.


3. 자주 묻는 질문


3.1 스테이킹한 토큰은 언제든지 출금할 수 있나요?

네, 스테이킹한 토큰은 언제든지 출금할 수 있습니다. 출금된 토큰은 즉시 현물 계정으로 이체됩니다.

3.2 스테이킹 기간종료되면 토큰을 출금할 수 있나요?

스테이킹 기간이 종료되면, 스테이킹된 토큰은 자동으로 출금되며 별도의 작업이 필요하지 않습니다. 다만, 출금 과정에서 약간의 지연이 발생할 수 있습니다.

3.3 스테이킹한 MX 토큰을 다른 이벤트에 참여하는 데 사용할 수 있나요?

네, 스테이킹한 MX 토큰은 Kickstarter 이벤트에도 동시에 참여하여 보상을 두 배로 받을 수 있습니다.

3.4 일일 보상은 어떻게 계산되나요?

일일 보상은 다음과 같이 계산됩니다: 일일 토큰 보상 = 사용자의 평균 일일 스테이킹 금액 / 모든 사용자의 평균 일일 스테이킹 금액 × 일일 보상 풀
예시: 만약 100 USDT를 스테이킹하고, 전체 일일 보상 풀이 10,000 USDT이며, 전체 스테이킹 금액에서 자신의 비율이 1%라면, 100 USDT의 보상을 받게 됩니다.
참고: 보상 지급에 약간의 지연이 발생할 수 있습니다. 사용자는 보상이 $0.01을 초과하는 경우에만 보상을 받게 됩니다. 보상은 실제 스테이킹 시간에 따라 계산되며, 1시간 미만의 스테이킹 기간은 보상이 발생하지 않습니다.

3.5 보상은 언제 계산되고 지급되나요?

보상은 매시간 계산되며, 보상 지급 방법은 다음과 같습니다:
  • 시간별 지급: 잠금된 자산에 대한 보상은 T+1 시간 내에 계산되며 매시간 지급됩니다.
  • 일일 지급: 보상은 T+1일 후에 정산되어 현물 계정으로 바로 이체됩니다.
  • 이벤트 종료 후 지급: 모든 보상은 이벤트 종료 후 1시간 이내에 지급됩니다.
보상 지급에 대한 자세한 사항은 이벤트 페이지에서 확인할 수 있습니다. 모든 이벤트는 기본적으로 시간별 계산 방식으로 보상이 지급됩니다.

자세한 사항은 Launchpool 이벤트 페이지를 참고하시기 바랍니다.

면책 조항: 이 정보는 투자, 세무, 법률, 금융, 회계, 컨설팅 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산을 매수, 매도 또는 보유하라는 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자할 때 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. MEXC는 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.


